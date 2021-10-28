https://ria.ru/20211028/premiya-1756695532.html

Липчане вошли в шорт-лист международной премии Росприроднадзора

Липчане вошли в шорт-лист международной премии Росприроднадзора - РИА Новости, 28.10.2021

Липчане вошли в шорт-лист международной премии Росприроднадзора

Около полусотни проектов от детей Липецкой области вошли в шорт-лист международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" учрежденной Федеральной... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:39

2021-10-28T15:39

2021-10-28T15:39

липецкая область

николай дроздов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

вячеслав фетисов

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ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Около полусотни проектов от детей Липецкой области вошли в шорт-лист международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" учрежденной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Жюри премии возглавила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Вместе с ней творческие работы детей отсмотрят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, двукратный Олимпийский чемпион, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов, заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков, ученый, профессор МГУ известный телеведущий Николай Дроздов, главный редактор телеканала Russia Today (RT) и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и другие."Всего в шорт-лист прошло около 650 работ со всей России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Гватемала, Колумбия, Китай, Перу, Великобритания, ОАЭ и другие. Участие липецких школьников в таком престижном конкурсе – это показатель неравнодушного отношения детей к природе своего родного края. Очень нужная и своевременная инициатива. Участие наших детей в подобных проектах – залог сохранения природы и здоровой планеты для будущих поколений", - отметил Артамонов.Всего с 1 апреля по 1 октября 2021 года на конкурс поступило более 9,5 тысячи заявок из всех регионов России и более 300 - из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Из них отобрано около 6 тысяч работ, соответствующих условиям конкурса. Лидерами по количеству представленных активностей стали школьники из Краснодарского края, Москвы и Московской области. Липецкая область по числу поступивших работ заняла в Центральном Федеральном округе девятое место. Всего в шорт-лист конкурса вошло порядка 650 работ по 12 номинациям.Победители и лауреаты премии "Экология-дело каждого" получат ценные подарки, 50 участников-лидеров с 28 ноября по 18 декабря отправятся на экологическую смену во Всероссийский детский центр "Орлёнок".

https://ria.ru/20211025/konkurs-1756155692.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай дроздов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, вячеслав фетисов