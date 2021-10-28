https://ria.ru/20211028/prava-1756612263.html

Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии

Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии - РИА Новости, 28.10.2021

Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии

В условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:30

2021-10-28T08:30

2021-10-28T15:13

общество

валерий зорькин

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу прав человека, считает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.Такое мнение он высказал в статье "Под знаком Основного закона", опубликованной в "Российской газете".Зорькин заявил, что на практике решение вопроса о мере свободы человека во многом зависит от интерпретации третьей части 55 статьи 55 Конституции."Согласно данному положению, "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования", — указывает Зорькин.Возникает большой соблазн максимально ограничить права и свободы, но этот более легкий путь не всегда бывает верным, подчеркивает автор материала.В связи с этим Конституционный суд выработал несколько правил. В их основе лежит вторая часть 55 статьи Основного закона. Она гласит, что в стране не должны издаваться законы, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина. "Умаление", поясняет Зорькин, означает не ограничение, а принижение значения.

https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html

россия

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общество, валерий зорькин, россия