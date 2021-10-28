https://ria.ru/20211028/prava-1756612263.html
Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии
Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии - РИА Новости, 28.10.2021
Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии
В условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:30
2021-10-28T08:30
2021-10-28T15:13
общество
валерий зорькин
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу прав человека, считает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.Такое мнение он высказал в статье "Под знаком Основного закона", опубликованной в "Российской газете".Зорькин заявил, что на практике решение вопроса о мере свободы человека во многом зависит от интерпретации третьей части 55 статьи 55 Конституции."Согласно данному положению, "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования", — указывает Зорькин.Возникает большой соблазн максимально ограничить права и свободы, но этот более легкий путь не всегда бывает верным, подчеркивает автор материала.В связи с этим Конституционный суд выработал несколько правил. В их основе лежит вторая часть 55 статьи Основного закона. Она гласит, что в стране не должны издаваться законы, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина. "Умаление", поясняет Зорькин, означает не ограничение, а принижение значения.
https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html
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общество, валерий зорькин, россия
08:30 28.10.2021 (обновлено: 15:13 28.10.2021)
Председатель КС заявил об опасности вторжения в права человека при пандемии
Глава Конституционного суда Зорькин заявил о риске вторжения в права человека при пандемии
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
В условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу прав человека, считает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин
.
Такое мнение он высказал в статье "Под знаком Основного закона", опубликованной в "Российской газете"
.
Зорькин заявил, что на практике решение вопроса о мере свободы человека во многом зависит от интерпретации третьей части 55 статьи 55 Конституции.
"Согласно данному положению, "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования", — указывает Зорькин.
Возникает большой соблазн максимально ограничить права и свободы, но этот более легкий путь не всегда бывает верным, подчеркивает автор материала.
В связи с этим Конституционный суд выработал несколько правил. В их основе лежит вторая часть 55 статьи Основного закона. Она гласит, что в стране не должны издаваться законы, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина. "Умаление", поясняет Зорькин, означает не ограничение, а принижение значения.