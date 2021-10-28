https://ria.ru/20211028/postavki-1756699875.html

ЕС не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома", заявил Боррель

ЕС не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома", заявил Боррель - РИА Новости, 28.10.2021

ЕС не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома", заявил Боррель

ЕС не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома" по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:58

2021-10-28T15:58

2021-10-28T15:58

молдавия

брюссель

газпром

молдовагаз

жозеп боррель

цены на нефть

россия

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. ЕС не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома" по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей по ситуации с поставками "Газпрома" в страну."Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать - это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно... Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от "Газпрома", - сказал Боррель.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211028/peregovory-1756643711.html

молдавия

брюссель

россия

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молдавия, брюссель, газпром, молдовагаз, жозеп боррель, цены на нефть, россия