https://ria.ru/20211028/pomosch-1756755224.html

Губернатор Подмосковья поблагодарил Минобороны за помощь в борьбе с Covid

Губернатор Подмосковья поблагодарил Минобороны за помощь в борьбе с Covid - РИА Новости, 28.10.2021

Губернатор Подмосковья поблагодарил Минобороны за помощь в борьбе с Covid

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерство обороны Российской Федерации за помощь в борьбе с коронавирусом в Подмосковье. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:55

2021-10-28T19:55

2021-10-28T19:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

патриот

коронавирус в россии

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КРАСНОГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерство обороны Российской Федерации за помощь в борьбе с коронавирусом в Подмосковье.В четверг согласно данным оперштаба в Подмосковье было зарегистрировано 2639 новых случаев Covid-19."Хотелось бы поблагодарить министерство обороны за помощь в борьбе с коронавирусом. Это не только парк "Патриот", где у нас уже на постоянной основе развернут госпиталь, но и помощь с врачами", - сказал Воробьев в ходе ежемесячного обращения к жителям региона.

https://ria.ru/20211028/covid-19-1756751644.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, патриот, коронавирус в россии