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Губернатор Подмосковья поблагодарил Минобороны за помощь в борьбе с Covid
Губернатор Подмосковья поблагодарил Минобороны за помощь в борьбе с Covid - РИА Новости, 28.10.2021
Губернатор Подмосковья поблагодарил Минобороны за помощь в борьбе с Covid
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерство обороны Российской Федерации за помощь в борьбе с коронавирусом в Подмосковье. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:55
2021-10-28T19:55
2021-10-28T19:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
патриот
коронавирус в россии
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КРАСНОГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерство обороны Российской Федерации за помощь в борьбе с коронавирусом в Подмосковье.В четверг согласно данным оперштаба в Подмосковье было зарегистрировано 2639 новых случаев Covid-19."Хотелось бы поблагодарить министерство обороны за помощь в борьбе с коронавирусом. Это не только парк "Патриот", где у нас уже на постоянной основе развернут госпиталь, но и помощь с врачами", - сказал Воробьев в ходе ежемесячного обращения к жителям региона.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, патриот, коронавирус в россии