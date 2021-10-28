https://ria.ru/20211028/pomosch-1756751498.html

Президент Молдавии обратилась к ЕС за помощью из-за газового кризиса

Президент Молдавии обратилась к ЕС за помощью из-за газового кризиса - РИА Новости, 28.10.2021

Президент Молдавии обратилась к ЕС за помощью из-за газового кризиса

Президент Молдавии Майя Санду просила Румынию, Польшу, Германию и Азербайджан помочь в преодолении сложной ситуации с поставками топлива. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:33

2021-10-28T19:33

2021-10-28T20:36

азербайджан

молдавия

румыния

германия

польша

газпром

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду просила Румынию, Польшу, Германию и Азербайджан помочь в преодолении сложной ситуации с поставками топлива."Я запросила помощи у основных партнеров Молдавии в преодолении газового кризиса и получила заверения, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса", — заявила Санду.Она добавила, что поднимала этот вопрос во время визита в Вену, а также обсуждала его с европейскими чиновниками. Президент выразила надежду на то, что страна как можно скорее преодолеет энергетический кризис.Молдавия приобретала газ у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить."Молдовагаз" сообщал, что потребление топлива в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета на дополнительные объемы газа. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.

https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756701620.html

азербайджан

молдавия

румыния

германия

польша

россия

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