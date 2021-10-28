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https://ria.ru/20211028/polyaki-1756709577.html
Польша встала на простреленные собой же колени перед Россией
"Верх наглости": поляки возмутились просьбой к России о снижении цен на газ - РИА Новости, 28.10.2021
Польша встала на простреленные собой же колени перед Россией
Читатели польского издания Interia прокомментировали просьбу концерна PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ. Многие из них считают, что при нынешнем... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:34
2021-10-28T17:17
экономика
варшава
белоруссия
газпром
pgnig
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали просьбу концерна PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ. Многие из них считают, что при нынешнем отношении Варшавы к Москве не стоит рассчитывать на какое-либо снисхождение."Власти сначала прострелили себе колено стоя, а теперь снова на коленях? Извините, забыл, газ же обещали Украине и Молдове", — отметил пользователь с ником dziwisz."А где же этот дешевый газ от дяди Сэма?" — задался вопросом anty pisyjon."Это, вероятно, верх наглости в нашем исполнении — ныть по поводу снижения цены без какой-либо причины. PGNiG должно быть стыдно, ведь у нас есть сжиженный газ от дяди Сэма, мы же можем выгодно продавать его на европейском рынке, а не на коленях умолять Россию", — возмутился marek."Неужели Украина или Молдова, которым мы бездумно отдали свой газ в кризис, не смогли за него заплатить?" — удивился asd."Является ли агрессивная антироссийская политика Польши хорошей основой для пересмотра цены на газ в текущем контракте? Какой в ​​этом смысл, если скоро истечет контракт и мы будем покупать тот же российский газ на бирже ЕС по космическим ценам? Какой смысл отрицать тот факт, что Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире и будет ими обладать в течение еще 400 лет?" — выразил недоумение pytanka."Если вы неоднократно кого-то обижаете, то он будет добрым и снизит цену? Или наши власти совсем отстали от реальности? Путин четко сказал, что только те, кто подписывает контракты, например венгры, могут рассчитывать на более низкие цены", — отметил tak myślę."Наши подконтрольные янкам управленцы занимаются постоянными нападками на Россию и Белоруссию, а теперь стонут о скидке. Древняя как мир истина гласит: "Друзей нужно искать рядом, а врагов — подальше". Наши люди поступают наоборот, и эта бессмысленная политика вышла нам боком", — подытожили читатели.Сегодня польский нефтегазовый концерн PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемый газ. Компания просит изменить условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть "текущую ситуацию" с энергоносителями в Евросоюзе.Долгосрочное соглашение с "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Варшава неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/putin-1756567562.html
https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html
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экономика, варшава, белоруссия, газпром, pgnig, россия
16:34 28.10.2021 (обновлено: 17:17 28.10.2021)
 
"Верх наглости": поляки возмутились просьбой к России о снижении цен на газ

Читатели Interia возмутились из-за просьбы польской PGNiG к "Газпрому" снизить цены на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтенд Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
Стенд Польской нефтяной и газовой компании PGNiG - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали просьбу концерна PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ. Многие из них считают, что при нынешнем отношении Варшавы к Москве не стоит рассчитывать на какое-либо снисхождение.
"Власти сначала прострелили себе колено стоя, а теперь снова на коленях? Извините, забыл, газ же обещали Украине и Молдове", — отметил пользователь с ником dziwisz.
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"А где же этот дешевый газ от дяди Сэма?" — задался вопросом anty pisyjon.
"Это, вероятно, верх наглости в нашем исполнении — ныть по поводу снижения цены без какой-либо причины. PGNiG должно быть стыдно, ведь у нас есть сжиженный газ от дяди Сэма, мы же можем выгодно продавать его на европейском рынке, а не на коленях умолять Россию", — возмутился marek.
"Неужели Украина или Молдова, которым мы бездумно отдали свой газ в кризис, не смогли за него заплатить?" — удивился asd.
"Является ли агрессивная антироссийская политика Польши хорошей основой для пересмотра цены на газ в текущем контракте? Какой в ​​этом смысл, если скоро истечет контракт и мы будем покупать тот же российский газ на бирже ЕС по космическим ценам? Какой смысл отрицать тот факт, что Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире и будет ими обладать в течение еще 400 лет?" — выразил недоумение pytanka.
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"Если вы неоднократно кого-то обижаете, то он будет добрым и снизит цену? Или наши власти совсем отстали от реальности? Путин четко сказал, что только те, кто подписывает контракты, например венгры, могут рассчитывать на более низкие цены", — отметил tak myślę.
"Наши подконтрольные янкам управленцы занимаются постоянными нападками на Россию и Белоруссию, а теперь стонут о скидке. Древняя как мир истина гласит: "Друзей нужно искать рядом, а врагов — подальше". Наши люди поступают наоборот, и эта бессмысленная политика вышла нам боком", — подытожили читатели.
Сегодня польский нефтегазовый концерн PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемый газ. Компания просит изменить условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть "текущую ситуацию" с энергоносителями в Евросоюзе.
Долгосрочное соглашение с "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Варшава неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.
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