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https://ria.ru/20211028/polsha-1756708469.html
Британцы нашли Польше главного врага — и это не Россия
"Сами империалисты": британцы раскритиковали польскую русофобию - РИА Новости, 28.10.2021
Британцы нашли Польше главного врага — и это не Россия
Читатели Daily Express отреагировали на новость о том, что Польша намерена удвоить численность Вооруженных сил из-за "империалистической России". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:30
2021-10-28T20:25
в мире
сша
польша
ярослав качиньский
евросоюз
еврокомиссия
европейский суд
мариуш блащак
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели Daily Express отреагировали на новость о том, что Польша намерена удвоить численность Вооруженных сил из-за "империалистической России".Ранее об этом заявили вице-премьер Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак. Комментаторы посчитали, что после похолодания в отношениях с Евросоюзом стране если и стоит ждать военного удара, то не с восточной, а с западной стороны. Многие отметили, что польские политики пытаются придать своему положению больший вес за счет Москвы, но недотягивают до собственных амбиций."Должно быть, Польше тяжело. Империалисты на востоке, империалисты на западе. Как в старые добрые времена", — сыронизировал пользователь с ником Michael Taylor."Польша и сама всегда была империалистической, пока не осознала, как легко можно захватить ее территорию", — заявил Basil Brumply.Пользователи заметили, что конфликтность страны может повлиять на ее положение в разгар европейского топливного кризиса."Смотрю на польские общенациональные протесты против беженцев и на решение Верховного суда Польши о нарушении прав Европейского суда и вижу, что Польшу ожидает долгая, тяжелая зима. Брюссель извлек урок из опыта Brexit, он должен безжалостно сокрушить Польшу, это самоцель ЕС", — написал Palla."И конечно, они так и не получили свободный газ США по полной рыночной цене, которой они так добивались. Интересно, почему же так получилось?" — задался вопросом Username Mk2.Вопрос миграции достаточно остро встал не только для властей Польши, но и для ее граждан, отправившихся в другие страны Европы на заработки."Будет ли Польша отзывать домой своих граждан из Великобритании, чтобы восполнить нехватку польских солдат? Я искренне на это надеюсь", — заметил English pride.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, ее деятельность угрожает независимости и беспристрастности судов. В свою очередь, КС республики не счел обязательным исполнять это решение.Тем не менее страна в ответ на претензии о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты. Однако Еврокомиссия заявила, что Польша продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы, и обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/polsha-1756696595.html
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в мире, сша, польша, ярослав качиньский, евросоюз, еврокомиссия, европейский суд, мариуш блащак
16:30 28.10.2021 (обновлено: 20:25 28.10.2021)
 
"Сами империалисты": британцы раскритиковали польскую русофобию

Читатели Daily Express выступили против польской русофобии

© REUTERS / Patryk Ogorzalek Митинг в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Жешув
Митинг в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Жешув - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Patryk Ogorzalek
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели Daily Express отреагировали на новость о том, что Польша намерена удвоить численность Вооруженных сил из-за "империалистической России".
Ранее об этом заявили вице-премьер Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак. Комментаторы посчитали, что после похолодания в отношениях с Евросоюзом стране если и стоит ждать военного удара, то не с восточной, а с западной стороны. Многие отметили, что польские политики пытаются придать своему положению больший вес за счет Москвы, но недотягивают до собственных амбиций.
Рабочие на газораспределительной станции компании PGNiG под Варшавой, Польша - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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"Должно быть, Польше тяжело. Империалисты на востоке, империалисты на западе. Как в старые добрые времена", — сыронизировал пользователь с ником Michael Taylor.
"Польша и сама всегда была империалистической, пока не осознала, как легко можно захватить ее территорию", — заявил Basil Brumply.
Пользователи заметили, что конфликтность страны может повлиять на ее положение в разгар европейского топливного кризиса.
"Смотрю на польские общенациональные протесты против беженцев и на решение Верховного суда Польши о нарушении прав Европейского суда и вижу, что Польшу ожидает долгая, тяжелая зима. Брюссель извлек урок из опыта Brexit, он должен безжалостно сокрушить Польшу, это самоцель ЕС", — написал Palla.
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"И конечно, они так и не получили свободный газ США по полной рыночной цене, которой они так добивались. Интересно, почему же так получилось?" — задался вопросом Username Mk2.
Вопрос миграции достаточно остро встал не только для властей Польши, но и для ее граждан, отправившихся в другие страны Европы на заработки.
"Будет ли Польша отзывать домой своих граждан из Великобритании, чтобы восполнить нехватку польских солдат? Я искренне на это надеюсь", — заметил English pride.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, ее деятельность угрожает независимости и беспристрастности судов. В свою очередь, КС республики не счел обязательным исполнять это решение.
Тем не менее страна в ответ на претензии о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты. Однако Еврокомиссия заявила, что Польша продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы, и обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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В миреСШАПольшаЯрослав КачиньскийЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский судМариуш Блащак
 
 
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