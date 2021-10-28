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Польша не должна платить штрафов, наложенных Евросоюзом, заявили в Варшаве
Польша не должна платить штрафов, наложенных Евросоюзом, заявили в Варшаве - РИА Новости, 28.10.2021
Польша не должна платить штрафов, наложенных Евросоюзом, заявили в Варшаве
Польша не может и не должна платить штрафов, наложенных судом Евросоюза, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:21
2021-10-28T15:21
2021-10-28T15:44
польша
евросоюз
в мире
еврокомиссия
збигнев зебро
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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша не может и не должна платить штрафов, наложенных судом Евросоюза, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в четверг.В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Ранее тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 0,5 миллиона евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией."Так же, как любой гражданин, так и польское государство не может поддаваться беззаконию", - сказал Зебро."Идет речь о незаконных наказаниях в отношении "Турова" (шахта "Туров" – ред.) или случае штрафа за изменения в судебной системе, Польша не может заплатить ни злотого - и не должна", - заявил он. Зебро подчеркнул, что как министр юстиции будет добиваться именно такого решения со стороны Польши.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.
https://ria.ru/20211028/pushkov-1756604408.html
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польша, евросоюз, в мире, еврокомиссия, збигнев зебро
Материал дополняется
15:21 28.10.2021 (обновлено: 15:44 28.10.2021)
Польша не должна платить штрафов, наложенных Евросоюзом, заявили в Варшаве
Глава Минюста Польши Зебро: Польша не должна платить штрафы, наложенные судом ЕС
ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша
не может и не должна платить штрафов, наложенных судом Евросоюза
, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в четверг.
В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Ранее тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 0,5 миллиона евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией.
"Так же, как любой гражданин, так и польское государство не может поддаваться беззаконию", - сказал Зебро.
"Идет речь о незаконных наказаниях в отношении "Турова" (шахта "Туров" – ред.) или случае штрафа за изменения в судебной системе, Польша не может заплатить ни злотого - и не должна", - заявил он. Зебро подчеркнул, что как министр юстиции будет добиваться именно такого решения со стороны Польши.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.