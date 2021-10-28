https://ria.ru/20211028/polsha-1756649321.html

Польша готова сотрудничать с Францией в строительстве АЭС

Польша готова сотрудничать с Францией в строительстве АЭС - РИА Новости, 28.10.2021

Польша готова сотрудничать с Францией в строительстве АЭС

Польша хочет сотрудничать с Францией в строительстве атомной электростанции, заявил журналистам глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:31

2021-10-28T12:31

2021-10-28T12:31

в мире

париж

франция

польша

евросоюз

эммануэль макрон

анджей дуда

павел солох

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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша хочет сотрудничать с Францией в строительстве атомной электростанции, заявил журналистам глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох.В среду президент Польши Анджей Дуда посетил Париж, где провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном."С нашей стороны прозвучала декларация о готовности рассмотреть французское предложение. Речь идет о сотрудничестве с Францией в реализации польского проекта по строительству атомной электростанции", - сказал Солох."Поскольку речь шла на таком высоком уровне, это показывает, что мы серьезно относимся к французским предложениям, имея в виду, что у нас есть подписанное соглашение о сотрудничестве в этом отношении с Соединенными Штатами. Это соглашение находится в стадии реализации", - добавил он.Власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируется запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году. В настоящее время около 70% энергетических мощностей Польши работают на угольном топливе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/pushkov-1756639649.html

париж

франция

польша

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в мире, париж, франция, польша, евросоюз, эммануэль макрон, анджей дуда, павел солох