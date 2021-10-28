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Воробьев пообещал рассмотреть адресную поддержку МСП Подмосковья
Воробьев пообещал рассмотреть адресную поддержку МСП Подмосковья - РИА Новости, 28.10.2021
Воробьев пообещал рассмотреть адресную поддержку МСП Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал рассмотреть новые возможные меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса региона. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:17
2021-10-28T20:17
2021-10-28T20:17
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал рассмотреть новые возможные меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса региона.К главе региона обратился предприниматель из Подмосковья,который пожаловался на отсутствие поддержки для малого и среднего бизнеса в сфере детских развлечений. В частности, он посетовал на то, что аренда муниципальной земли не обнулена в период закрытия парков развлечений. Кроме того, по его словам, работникам необходимо платить зарплату и налоговые отчисления, а невыплата любого пункта грозит уголовным наказанием.Он также добавил, что четвертая волна ограничений продлится неделю, при этом глава региона выразил озабоченность тем, что она может негативно отразиться на состоянии малого и среднего бизнеса."Мы готовы быть рядом, пригласим вас в ноябре месяце и обсудим возможные меры поддержки", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев
КРАСНОГОРСК, 28 окт – РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
пообещал рассмотреть новые возможные меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса региона.
К главе региона обратился предприниматель из Подмосковья,который пожаловался на отсутствие поддержки для малого и среднего бизнеса в сфере детских развлечений. В частности, он посетовал на то, что аренда муниципальной земли не обнулена в период закрытия парков развлечений. Кроме того, по его словам, работникам необходимо платить зарплату и налоговые отчисления, а невыплата любого пункта грозит уголовным наказанием.
"Рестораны, сфера развлечений сейчас находится под особым ударом, налоги никто не отменял и зарплаты людям платить надо иначе они уйдут. Давайте смотреть дополнительные варианты как поддержать бизнес помимо МРОТ", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что четвертая волна ограничений продлится неделю, при этом глава региона выразил озабоченность тем, что она может негативно отразиться на состоянии малого и среднего бизнеса.
"Мы готовы быть рядом, пригласим вас в ноябре месяце и обсудим возможные меры поддержки", - добавил губернатор.