https://ria.ru/20211028/podderzhka-1756758521.html

Воробьев пообещал рассмотреть адресную поддержку МСП Подмосковья

Воробьев пообещал рассмотреть адресную поддержку МСП Подмосковья - РИА Новости, 28.10.2021

Воробьев пообещал рассмотреть адресную поддержку МСП Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал рассмотреть новые возможные меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса региона. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:17

2021-10-28T20:17

2021-10-28T20:17

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал рассмотреть новые возможные меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса региона.К главе региона обратился предприниматель из Подмосковья,который пожаловался на отсутствие поддержки для малого и среднего бизнеса в сфере детских развлечений. В частности, он посетовал на то, что аренда муниципальной земли не обнулена в период закрытия парков развлечений. Кроме того, по его словам, работникам необходимо платить зарплату и налоговые отчисления, а невыплата любого пункта грозит уголовным наказанием.Он также добавил, что четвертая волна ограничений продлится неделю, при этом глава региона выразил озабоченность тем, что она может негативно отразиться на состоянии малого и среднего бизнеса."Мы готовы быть рядом, пригласим вас в ноябре месяце и обсудим возможные меры поддержки", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20210727/fermerstvo-1743111635.html

московская область (подмосковье)

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2021

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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев