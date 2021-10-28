https://ria.ru/20211028/podderzhka-1756664501.html

Володин призвал увязать господдержку предприятий с "белыми" зарплатами

Володин призвал увязать господдержку предприятий с "белыми" зарплатами - РИА Новости, 28.10.2021

Володин призвал увязать господдержку предприятий с "белыми" зарплатами

Господдержку предприятий необходимо "увязать" с ростом выплат зарплат без использования "серых" схем, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:21

2021-10-28T13:21

2021-10-28T13:21

экономика

вячеслав володин

госдума рф

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Господдержку предприятий необходимо "увязать" с ростом выплат зарплат без использования "серых" схем, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин."МРОТ - это минимальный уровень, от которого дальше уже считается заработная плата. И учитывая, что у нас многие предприятия, в первую очередь сельского хозяйства, как правило, выплачивают минималку, а все остальное - вплоть до натуроплаты... Нам надо увязать господдержку с заработной платой. Смотрите, мы как государство помогаем предприятиям: дотации, субсидии. Но при этом не стимулируем выплату зарплаты "вбелую", рост ее. Почему это не сделать? Это на самом деле, должно быть", - сказал Володин на пленарном заседании палаты, посвященном обсуждению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.А так получается, что деньги перечисляют, а "их потом в офшоры загоняют", заработная плата минимальная, и люди от этого страдают, отметил спикер ГД."А собственник недобросовестный - по карманам и отдыхать. Давайте это все возьмем и увяжем, это же все в наших силах... Достаточно подзаконных актов, достаточно рекомендаций. Мы будем стимулировать и экономику, и, с другой стороны, оплата труда будет достойной. Предприятия входят в тройку ведущих федеральных, зарплата по 13 тысяч. Вдумайтесь, там огромная оборотка, прибыль. И это, конечно, нас не может не волновать. Давайте мы с вами эти вопросы будем выносить", - добавил Володин, обращаясь к министру финансов РФ Антону Силуанову.

https://ria.ru/20211006/zarplata-1753273221.html

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экономика, вячеслав володин, госдума рф, антон силуанов, россия