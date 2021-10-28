https://ria.ru/20211028/podderzhka-1756614572.html

Правительство выделило средства на поддержку государственных цирков

Правительство выделило средства на поддержку государственных цирков - РИА Новости, 28.10.2021

Правительство выделило средства на поддержку государственных цирков

Правительство России выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирков, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:04

2021-10-28T09:04

2021-10-28T10:06

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство России выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирков, сообщает пресс-служба кабмина."Более 624,7 миллиона рублей будет направлено государственным цирковым организациям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк". В них трудятся около 5,5 тысячи человек. Из-за угрозы распространения COVID-19 цирки ограничили заполняемость залов, что привело к снижению выручки. При этом ежегодная субсидия, выделяемая из федерального бюджета Росгосцирку, только на 20% покрывает расходы по зарплате, содержанию имущества, траты на коммунальные и другие платежи."Чтобы поддержать отрасль, 22 октября на заседании правительства было принято решение выделить для нее дополнительное финансирование. Источником средств станет резервный фонд правительства. Росгосцирк в качестве основного условия получения поддержки должен взять на себя обязательство – сохранить на конец года не менее 95% сотрудников подведомственных ему цирков", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что контролировать расходование федеральных средств будет Минкультуры. Доклад об этом ведомство представит в правительство до 1 февраля 2022 года."Что касается дополнительной поддержки театров, музеев и концертных организаций, на работе которых также сказались введенные из-за коронавируса ограничительные меры, то решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756514158.html

https://ria.ru/20210827/zapashnyy-1747492169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, правительство рф, росгосцирк, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии, новости культуры