09:04 28.10.2021 (обновлено: 10:06 28.10.2021)
Правительство выделило средства на поддержку государственных цирков
Правительство выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство России выделило более 624 миллионов рублей на поддержку государственных цирков, сообщает пресс-служба кабмина.
"Более 624,7 миллиона рублей будет направлено государственным цирковым организациям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
27 октября, 15:51Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки
Отмечается, что речь идет о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк". В них трудятся около 5,5 тысячи человек. Из-за угрозы распространения COVID-19 цирки ограничили заполняемость залов, что привело к снижению выручки. При этом ежегодная субсидия, выделяемая из федерального бюджета Росгосцирку, только на 20% покрывает расходы по зарплате, содержанию имущества, траты на коммунальные и другие платежи.
"Чтобы поддержать отрасль, 22 октября на заседании правительства было принято решение выделить для нее дополнительное финансирование. Источником средств станет резервный фонд правительства. Росгосцирк в качестве основного условия получения поддержки должен взять на себя обязательство – сохранить на конец года не менее 95% сотрудников подведомственных ему цирков", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что контролировать расходование федеральных средств будет Минкультуры. Доклад об этом ведомство представит в правительство до 1 февраля 2022 года.
"Что касается дополнительной поддержки театров, музеев и концертных организаций, на работе которых также сказались введенные из-за коронавируса ограничительные меры, то решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", - отмечается в сообщении.