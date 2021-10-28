https://ria.ru/20211028/pivovarov-1756653787.html

СК завершил расследование дела экс-главы "Открытой России"*

СК завершил расследование дела экс-главы "Открытой России"* - РИА Новости, 28.10.2021

СК завершил расследование дела экс-главы "Открытой России"*

Следователи в Краснодаре завершили расследование дела Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве иностранной неправительственной организацией, признанной... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:45

2021-10-28T12:45

2021-10-28T12:45

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

открытая россия

криминал

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завершили расследование дела Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной в РФ, вскоре он предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.Пивоваров - экс-руководитель "Открытой России"*. В начале июня его задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре, по данным его адвоката Сергея Бадамшина, Пивоварову предъявили окончательное обвинение."Завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст.284.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 23.05.2015 №129-ФЗ)", - говорится в сообщении.По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности."Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК.*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность

https://ria.ru/20211025/pivovarov-1756119263.html

краснодар

россия

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краснодар, следственный комитет россии (ск рф), открытая россия, криминал, россия