СК завершил расследование дела экс-главы "Открытой России"*
Экс-руководитель "Открытой России"* Пивоваров предстанет перед судом
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завершили расследование дела Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной в РФ, вскоре он предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Пивоваров - экс-руководитель "Открытой России"*. В начале июня его задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре, по данным его адвоката Сергея Бадамшина, Пивоварову предъявили окончательное обвинение.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст.284.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 23.05.2015 №129-ФЗ)", - говорится в сообщении.
По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.
"Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК.
*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность