https://ria.ru/20211028/pischeblok-1756635276.html

Россияне выбрали лучшие экранизированные книги в жанре триллер

Россияне выбрали лучшие экранизированные книги в жанре триллер - РИА Новости, 28.10.2021

Россияне выбрали лучшие экранизированные книги в жанре триллер

Самой популярной экранизированной книгой 2021 года у россиян стал триллер "Пищеблок" российского писателя Алексея Иванова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:56

2021-10-28T19:56

2021-10-28T19:56

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Самой популярной экранизированной книгой 2021 года у россиян стал триллер "Пищеблок" российского писателя Алексея Иванова, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel.В десятку лидеров также попало сразу шесть произведений признанного мастера ужасов Стивена Кинга. Его романы "Оно", "Кладбище домашних животных", "Противостояние", "Чужак", "Сияние" и "Мистер Мерседес" заняли вторую, третью, четвертую, шестую, седьмую и восьмую строчки рейтинга.Пятая позиция у "Снеговика" норвежского писателя Ю Несбё. Одноименный фильм вышел на экраны в 2017 году. Главную роль в нем исполнил Майкл Фассбендер. Девятое место у романа "Парфюмер. История одного убийцы" Патрика Зюскинда, который давно стал классикой, как и лента 2006 года Тома Тыквера с Беном Уишоу в роли гениального и устрашающего Жана-Батиста Гренуя. Закрывает десятку триллер российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро". На основе этой книги был снят сериал "Эпидемия", вышедший на экраны в 2019 году. А вот если рассматривать по популярности только книжные триллеры, то в 2021 году россияне поставили на первую строчку рейтинга произведение Стивена Кинга "Институт", на вторую — "Королевство" Ю Несбё (он же занял пятое и седьмое места с "Ножом" и "Полицией"), а на третье — роман Лив Константин "Последняя миссис Пэрриш". В топе также оказались "Американская грязь" Дженин Камминс, "Девы" Алекс Михаэлидес, "1794" Никласа Натт-о-Дага, "Нервный срыв" Бернадетт Энн Пэрис и "Аспект дьявола" Крейга Рассела.

https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

https://ria.ru/20211004/dyuna-1753055180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, книги, стивен кинг, майкл фассбендер, ю несбе