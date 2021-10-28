https://ria.ru/20211028/pischeblok-1756635276.html
Россияне выбрали лучшие экранизированные книги в жанре триллер
Россияне выбрали лучшие экранизированные книги в жанре триллер - РИА Новости, 28.10.2021
Россияне выбрали лучшие экранизированные книги в жанре триллер
Самой популярной экранизированной книгой 2021 года у россиян стал триллер "Пищеблок" российского писателя Алексея Иванова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:56
2021-10-28T19:56
2021-10-28T19:56
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Самой популярной экранизированной книгой 2021 года у россиян стал триллер "Пищеблок" российского писателя Алексея Иванова, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel.В десятку лидеров также попало сразу шесть произведений признанного мастера ужасов Стивена Кинга. Его романы "Оно", "Кладбище домашних животных", "Противостояние", "Чужак", "Сияние" и "Мистер Мерседес" заняли вторую, третью, четвертую, шестую, седьмую и восьмую строчки рейтинга.Пятая позиция у "Снеговика" норвежского писателя Ю Несбё. Одноименный фильм вышел на экраны в 2017 году. Главную роль в нем исполнил Майкл Фассбендер. Девятое место у романа "Парфюмер. История одного убийцы" Патрика Зюскинда, который давно стал классикой, как и лента 2006 года Тома Тыквера с Беном Уишоу в роли гениального и устрашающего Жана-Батиста Гренуя. Закрывает десятку триллер российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро". На основе этой книги был снят сериал "Эпидемия", вышедший на экраны в 2019 году. А вот если рассматривать по популярности только книжные триллеры, то в 2021 году россияне поставили на первую строчку рейтинга произведение Стивена Кинга "Институт", на вторую — "Королевство" Ю Несбё (он же занял пятое и седьмое места с "Ножом" и "Полицией"), а на третье — роман Лив Константин "Последняя миссис Пэрриш". В топе также оказались "Американская грязь" Дженин Камминс, "Девы" Алекс Михаэлидес, "1794" Никласа Натт-о-Дага, "Нервный срыв" Бернадетт Энн Пэрис и "Аспект дьявола" Крейга Рассела.
https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html
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новости культуры, кино и сериалы, книги, стивен кинг, майкл фассбендер, ю несбе
Россияне выбрали лучшие экранизированные книги в жанре триллер
Триллер "Пищеблок" стал самой популярной экранизированной книгой у россиян в 2021 году
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Самой популярной экранизированной книгой 2021 года у россиян стал триллер "Пищеблок" российского писателя Алексея Иванова, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel.
"Благодаря экранизации, которая вышла на экраны этим летом, первое место занимает отечественный пионерский ужастик про пиявцев "Пищеблок" Алексея Иванова", — рассказали в пресс-службе со ссылкой на итоги исследования, проведенного сервисом с ноября 2020 года по октябрь 2021 года.
В десятку лидеров также попало сразу шесть произведений признанного мастера ужасов Стивена Кинга. Его романы "Оно", "Кладбище домашних животных", "Противостояние", "Чужак", "Сияние" и "Мистер Мерседес" заняли вторую, третью, четвертую, шестую, седьмую и восьмую строчки рейтинга.
Пятая позиция у "Снеговика" норвежского писателя Ю Несбё. Одноименный фильм вышел на экраны в 2017 году. Главную роль в нем исполнил Майкл Фассбендер.
Девятое место у романа "Парфюмер. История одного убийцы" Патрика Зюскинда, который давно стал классикой, как и лента 2006 года Тома Тыквера с Беном Уишоу в роли гениального и устрашающего Жана-Батиста Гренуя.
Закрывает десятку триллер российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро". На основе этой книги был снят сериал "Эпидемия", вышедший на экраны в 2019 году.
А вот если рассматривать по популярности только книжные триллеры, то в 2021 году россияне поставили на первую строчку рейтинга произведение Стивена Кинга "Институт", на вторую — "Королевство" Ю Несбё (он же занял пятое и седьмое места с "Ножом" и "Полицией"), а на третье — роман Лив Константин "Последняя миссис Пэрриш".
В топе также оказались "Американская грязь" Дженин Камминс, "Девы" Алекс Михаэлидес, "1794" Никласа Натт-о-Дага, "Нервный срыв" Бернадетт Энн Пэрис и "Аспект дьявола" Крейга Рассела.