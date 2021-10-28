https://ria.ru/20211028/peterburg-1756759799.html

В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель

В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель - РИА Новости, 28.10.2021

В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель

Фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отпустили из СИЗО под домашний арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:26

2021-10-28T20:26

2021-10-28T23:53

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отпустили из СИЗО под домашний арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Суд отказал следствию, ходатайствовавшему о продлении ареста, избрав Судаковой домашний арест по 20 ноября", — говорится в сообщении.Как указывало обвинение, Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей и скрыться от следствия и суда. Защита возражала, отметив, что Судакова оказывала первую помощь мужу, ждала скорую и полицию, дала подробные показания.В декабре прошлого года СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело против 25-летней уроженки Московской области Лилии Судаковой. Ее задержали 28 ноября в Северной столице по подозрению в том, что она из ревности зарезала мужа в доме на Гагаринской улице. От удара в грудь ножом мужчина скончался в больнице.В декабре 2020 года при избрании меры пресечения Судаковой вменяли часть 4 статьи 111 УК России ("Нанесение тяжкого вреда здоровью"). Тогда фотомодель признала, что нанесла супругу смертельное ножевое ранение. Сейчас ее обвиняют по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").

https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756578837.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), криминал