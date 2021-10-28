https://ria.ru/20211028/peterburg-1756759799.html
В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель
В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель - РИА Новости, 28.10.2021
В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель
Фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отпустили из СИЗО под домашний арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:26
2021-10-28T20:26
2021-10-28T23:53
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отпустили из СИЗО под домашний арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Суд отказал следствию, ходатайствовавшему о продлении ареста, избрав Судаковой домашний арест по 20 ноября", — говорится в сообщении.Как указывало обвинение, Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей и скрыться от следствия и суда. Защита возражала, отметив, что Судакова оказывала первую помощь мужу, ждала скорую и полицию, дала подробные показания.В декабре прошлого года СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело против 25-летней уроженки Московской области Лилии Судаковой. Ее задержали 28 ноября в Северной столице по подозрению в том, что она из ревности зарезала мужа в доме на Гагаринской улице. От удара в грудь ножом мужчина скончался в больнице.В декабре 2020 года при избрании меры пресечения Судаковой вменяли часть 4 статьи 111 УК России ("Нанесение тяжкого вреда здоровью"). Тогда фотомодель признала, что нанесла супругу смертельное ножевое ранение. Сейчас ее обвиняют по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").
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санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), криминал
20:26 28.10.2021 (обновлено: 23:53 28.10.2021)
В Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в убийстве мужа фотомодель
Суд Петербурга отпустил под домашний арест фотомодель, обвиняемую в убийстве мужа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отпустили из СИЗО под домашний арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Суд отказал следствию, ходатайствовавшему о продлении ареста, избрав Судаковой домашний арест по 20 ноября", — говорится в сообщении.
Как указывало обвинение, Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей и скрыться от следствия и суда. Защита возражала, отметив, что Судакова оказывала первую помощь мужу, ждала скорую и полицию, дала подробные показания.
В декабре прошлого года СК
по Санкт-Петербургу
возбудил уголовное дело против 25-летней уроженки Московской области Лилии Судаковой. Ее задержали 28 ноября в Северной столице по подозрению в том, что она из ревности зарезала мужа в доме на Гагаринской улице. От удара в грудь ножом мужчина скончался в больнице.
В декабре 2020 года при избрании меры пресечения Судаковой вменяли часть 4 статьи 111 УК России ("Нанесение тяжкого вреда здоровью"). Тогда фотомодель признала, что нанесла супругу смертельное ножевое ранение. Сейчас ее обвиняют по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").