https://ria.ru/20211028/perepis-1756658185.html

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек - РИА Новости, 28.10.2021

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек

Во Всероссийской переписи населения в России уже приняли участие 64 миллиона человек, при это четверть из них переписались онлайн, доложил глава Росстата Павел... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:59

2021-10-28T12:59

2021-10-28T12:59

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

михаил мишустин

павел малков

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Во Всероссийской переписи населения в России уже приняли участие 64 миллиона человек, при это четверть из них переписались онлайн, доложил глава Росстата Павел Малков премьер-министру РФ Михаилу Мишустину."Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, на сегодняшний день переписалось 64 миллиона человек - это примерно 44% населения", - сказал Малков.Он добавил, что главной новацией стала возможность переписаться онлайн на портале государственных услуг. "Вот такой возможностью воспользовалось 17 миллионов человек - больше четверти от тех, кто переписался", - заключил Малков.

https://ria.ru/20211028/izbienie-1756613369.html

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2021

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил мишустин, павел малков, всероссийская перепись населения, россия