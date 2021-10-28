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Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек
Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек - РИА Новости, 28.10.2021
Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек
Во Всероссийской переписи населения в России уже приняли участие 64 миллиона человек, при это четверть из них переписались онлайн, доложил глава Росстата Павел... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:59
2021-10-28T12:59
2021-10-28T12:59
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
михаил мишустин
павел малков
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Во Всероссийской переписи населения в России уже приняли участие 64 миллиона человек, при это четверть из них переписались онлайн, доложил глава Росстата Павел Малков премьер-министру РФ Михаилу Мишустину."Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, на сегодняшний день переписалось 64 миллиона человек - это примерно 44% населения", - сказал Малков.Он добавил, что главной новацией стала возможность переписаться онлайн на портале государственных услуг. "Вот такой возможностью воспользовалось 17 миллионов человек - больше четверти от тех, кто переписался", - заключил Малков.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил мишустин, павел малков, всероссийская перепись населения, россия
Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек
Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек