https://ria.ru/20211028/perepis-1756653258.html
Мишустин призвал обезопасить россиян при переписи населения
Мишустин призвал обезопасить россиян при переписи населения - РИА Новости, 28.10.2021
Мишустин призвал обезопасить россиян при переписи населения
Главная задача российских властей при проведении переписи населения – обеспечить безопасность граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:44
2021-10-28T12:44
2021-10-28T12:51
всероссийская перепись населения
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Главная задача российских властей при проведении переписи населения – обеспечить безопасность граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства в режиме видеоконференции."Хочу еще раз напомнить, что главная задача при этом – обеспечить максимальную безопасность с соблюдением санитарных правил всех участников переписи: жителей, а также сотрудников и волонтеров, которые к ним приходят", - сказал Мишустин.
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всероссийская перепись населения, общество, михаил мишустин, россия
12:44 28.10.2021 (обновлено: 12:51 28.10.2021)
Мишустин призвал обезопасить россиян при переписи населения
Мишустин: главное – обеспечить максимальную безопасность россиян при переписи населения