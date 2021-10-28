https://ria.ru/20211028/perepis-1756653258.html

Мишустин призвал обезопасить россиян при переписи населения

Мишустин призвал обезопасить россиян при переписи населения - РИА Новости, 28.10.2021

Мишустин призвал обезопасить россиян при переписи населения

Главная задача российских властей при проведении переписи населения – обеспечить безопасность граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:44

2021-10-28T12:44

2021-10-28T12:51

всероссийская перепись населения

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Главная задача российских властей при проведении переписи населения – обеспечить безопасность граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства в режиме видеоконференции."Хочу еще раз напомнить, что главная задача при этом – обеспечить максимальную безопасность с соблюдением санитарных правил всех участников переписи: жителей, а также сотрудников и волонтеров, которые к ним приходят", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211028/izbienie-1756613369.html

россия

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2021

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всероссийская перепись населения, общество, михаил мишустин, россия