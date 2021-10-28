11:58 28.10.2021 (обновлено: 12:36 28.10.2021)
В МИД рассказали о переговорах с Молдавией по газу
Замглавы МИД Панкин: Россия не будет вести переговоры по газу во вред Молдавии
ВЕРОНА, 28 окт — РИА Новости. Российская сторона не собирается вести переговоры по поставкам газа Молдавии во вред этой стране, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.
"Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать", — сказал он в беседе с агентством на полях экономического форума в Вероне.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился 27 октября с вице-премьером республики Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаза" Вадимом Чебаном для обсуждения нового контракта.
В прошлом году российский концерн поставил в Молдавию 3,05 миллиарда кубометров газа. Этот объем для компании составляет около 1,7 процента всего экспорта в дальнее зарубежье (179,3 миллиарда кубометров газа в 2020 году).
"Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на месяц. Через несколько дней "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам.
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Молдавия приобретала ресурс у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить.
Заключение нового долгосрочного контракта до 1 ноября, как сообщалось со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения закачки.