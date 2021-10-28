https://ria.ru/20211028/peregovory-1756643711.html

В МИД рассказали о переговорах с Молдавией по газу

В МИД рассказали о переговорах с Молдавией по газу - РИА Новости, 28.10.2021

В МИД рассказали о переговорах с Молдавией по газу

Российская сторона не собирается вести переговоры по поставкам газа Молдавии во вред этой стране, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:58

2021-10-28T11:58

2021-10-28T12:36

экономика

молдавия

россия

александр панкин

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ВЕРОНА, 28 окт — РИА Новости. Российская сторона не собирается вести переговоры по поставкам газа Молдавии во вред этой стране, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился 27 октября с вице-премьером республики Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаза" Вадимом Чебаном для обсуждения нового контракта.В прошлом году российский концерн поставил в Молдавию 3,05 миллиарда кубометров газа. Этот объем для компании составляет около 1,7 процента всего экспорта в дальнее зарубежье (179,3 миллиарда кубометров газа в 2020 году)."Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на месяц. Через несколько дней "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам.Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета на дополнительные объемы газа. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров топлива у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.Молдавия приобретала ресурс у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить.Заключение нового долгосрочного контракта до 1 ноября, как сообщалось со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения закачки.

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html

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экономика, молдавия, россия, александр панкин