https://ria.ru/20211028/patent-1756755586.html

В Natura Siberica заявили о возвращении прав на поставки продукции

В Natura Siberica заявили о возвращении прав на поставки продукции - РИА Новости, 28.10.2021

В Natura Siberica заявили о возвращении прав на поставки продукции

Российский производитель косметики Natura Siberica заявил о возвращении прав на использование в России товарных знаков и возобновлении поставок продукции,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:57

2021-10-28T19:57

2021-10-28T19:57

экономика

москва

андрей трубников

natura siberica

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российский производитель косметики Natura Siberica заявил о возвращении прав на использование в России товарных знаков и возобновлении поставок продукции, однако первая жена основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и совладелица компании Ирина Трубникова заявляет, что решение является нарушением патентного права, а продукция - контрафактной."Мы начали поставки продукции под марками Natura Siberica и другими нашими марками нашим дистрибуторам и другим заказчикам и партнерам. Это стало возможным благодаря тому, что в эстонской компании OU Good Design появился новый доверительный управляющий - Маарио Лаас", - сообщает Natura Siberica."Недавно он стал участником правления компании и официально, с соблюдением всех требований закона, вернул нашим российским компаниям права на использование товарных знаков. Теперь ни одно решение в эстонской OU Good Design не может приниматься единолично и каждое следующее решение будет требовать подписей двух участников правления компании. Мы имеем полное право на использование всех своих товарных знаков в России", - добавляет компания.Официальная позиция стороны Ирины Трубниковой озвучена в Instagram-аккаунте Natura Siberica. В данном сообщении говорится, что решение гендиректора ООО "Первое решение" Дмитрия Ганзера начать отгрузки "является грубым нарушением патентного права". "Масштаб нарушения позволяет правоохранителям возбудить несколько уголовных дел - от злоупотребления полномочиями до выпуска контрафактной продукции", - добавляется в сообщении."Права на все бренды Natura Siberica, как и прежде, принадлежат OU Good Design, единственным членом правления которого остается сооснователь косметической компании Ирина Трубникова. По закону, любая продукция, сошедшая с конвейера под этими брендами, автоматически становится контрафактом", - указывается в соцсети.Основатель Natura Siberica - предприниматель Андрей Трубников. В начале 2000-х годов он создал компанию "Первое решение" и бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а первый магазин с соответствующим названием открылся в 2012 году в Москве.В начале января Трубников скончался, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.

https://ria.ru/20211001/grinberg-1752659687.html

https://ria.ru/20210921/sud-1751137069.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, андрей трубников, natura siberica