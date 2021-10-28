https://ria.ru/20211028/pandy-1756701055.html

Ученые разгадали секрет окраски панд

Ученые разгадали секрет окраски панд - РИА Новости, 28.10.2021

Ученые разгадали секрет окраски панд

Как показали результаты недавнего исследования, характерная черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает животным эффективный камуфляж в естественной среде... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:02

2021-10-28T16:02

2021-10-28T16:39

наука

финляндия

китай

великобритания

бристольский университет

панды

биология

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Как показали результаты недавнего исследования, характерная черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает животным эффективный камуфляж в естественной среде их обитания. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.Хотя большинство млекопитающих имеют коричнево-серый цвет, но есть и такие, которые используют контрастную окраску — зебры, скунсы, косатки, а также панды. Ученые из Великобритании, Финляндии и Китая с помощью новейших методов анализа изображений показали, что это животное весьма эффективно маскируется: шерсть позволяет им затеряться в ландшафте и нарушает представления хищников о реальных размерах особи.Авторы проанализировали фотографии гигантских панд, сделанные в их естественной среде обитания, и обнаружили, что черные пятна сливаются с темными тенями и стволами деревьев, белые соответствуют ярко освещенной листве или снегу, а бледно-коричневые тона обеспечивают плавный переход между очень темными и очень светлыми элементами.Ученые подтвердили экспериментально, что камуфляжный эффект срабатывает не только для модели зрения человека, но аналогичным образом действует на кошек и собак — представителей двух главных семейств хищников, охотящихся на панд."Результаты полностью опровергают миф о заметности гигантских панд в своей естественной среде обитания", — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова первого автора статьи — доктора Осси Нокелайнен из департамента биологии и наук об окружающей среде Университета Ювяскюля в Финляндии.Ученые считают, что контрастные пятна — это элемент так называемой деструктивной окраски, при которой четкие границы цвета шерсти нарушают очертания животного, и тот, кто на них охотится, издалека не может понять, с кем он имеет дело."Когда наши китайские коллеги прислали нам фотографии из дикой природы, я не увидел на снимке гигантскую панду. Если мы со своим развитым зрением приматов не увидели их, это означает, что потенциальные плотоядные хищники, у которых зрение хуже, также их не видят. Мы сразу поняли это, но нужно было продемонстрировать это объективно", — рассказывает руководитель исследования профессор Тим Каро из Бристольской школы биологических наук.Для оценки того, насколько окраска панд сливается с естественным фоном, они использовали так называемую технику цветных карт. Сравнительный анализ показал, что эти животные в естественной среде замаскированы не хуже, чем другие.

https://ria.ru/20211020/mamonty-1755451544.html

https://ria.ru/20211020/loshadi-1755396467.html

финляндия

китай

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, китай, великобритания, бристольский университет, панды, биология