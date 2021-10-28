Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211028/pandy-1756701055.html
Ученые разгадали секрет окраски панд
Ученые разгадали секрет окраски панд - РИА Новости, 28.10.2021
Ученые разгадали секрет окраски панд
Как показали результаты недавнего исследования, характерная черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает животным эффективный камуфляж в естественной среде... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:02
2021-10-28T16:39
наука
финляндия
китай
великобритания
бристольский университет
панды
биология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603487310_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_cd332e0d8e4823d02592e585e202544d.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Как показали результаты недавнего исследования, характерная черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает животным эффективный камуфляж в естественной среде их обитания. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.Хотя большинство млекопитающих имеют коричнево-серый цвет, но есть и такие, которые используют контрастную окраску — зебры, скунсы, косатки, а также панды. Ученые из Великобритании, Финляндии и Китая с помощью новейших методов анализа изображений показали, что это животное весьма эффективно маскируется: шерсть позволяет им затеряться в ландшафте и нарушает представления хищников о реальных размерах особи.Авторы проанализировали фотографии гигантских панд, сделанные в их естественной среде обитания, и обнаружили, что черные пятна сливаются с темными тенями и стволами деревьев, белые соответствуют ярко освещенной листве или снегу, а бледно-коричневые тона обеспечивают плавный переход между очень темными и очень светлыми элементами.Ученые подтвердили экспериментально, что камуфляжный эффект срабатывает не только для модели зрения человека, но аналогичным образом действует на кошек и собак — представителей двух главных семейств хищников, охотящихся на панд."Результаты полностью опровергают миф о заметности гигантских панд в своей естественной среде обитания", — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова первого автора статьи — доктора Осси Нокелайнен из департамента биологии и наук об окружающей среде Университета Ювяскюля в Финляндии.Ученые считают, что контрастные пятна — это элемент так называемой деструктивной окраски, при которой четкие границы цвета шерсти нарушают очертания животного, и тот, кто на них охотится, издалека не может понять, с кем он имеет дело."Когда наши китайские коллеги прислали нам фотографии из дикой природы, я не увидел на снимке гигантскую панду. Если мы со своим развитым зрением приматов не увидели их, это означает, что потенциальные плотоядные хищники, у которых зрение хуже, также их не видят. Мы сразу поняли это, но нужно было продемонстрировать это объективно", — рассказывает руководитель исследования профессор Тим Каро из Бристольской школы биологических наук.Для оценки того, насколько окраска панд сливается с естественным фоном, они использовали так называемую технику цветных карт. Сравнительный анализ показал, что эти животные в естественной среде замаскированы не хуже, чем другие.
https://ria.ru/20211020/mamonty-1755451544.html
https://ria.ru/20211020/loshadi-1755396467.html
финляндия
китай
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603487310_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_3e22aad6c3f8222d2a78a0d46a47ddda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, китай, великобритания, бристольский университет, панды, биология
16:02 28.10.2021 (обновлено: 16:39 28.10.2021)
 

Ученые разгадали секрет окраски панд

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке
Самец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Как показали результаты недавнего исследования, характерная черно-белая окраска гигантских панд обеспечивает животным эффективный камуфляж в естественной среде их обитания. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.
Хотя большинство млекопитающих имеют коричнево-серый цвет, но есть и такие, которые используют контрастную окраску — зебры, скунсы, косатки, а также панды. Ученые из Великобритании, Финляндии и Китая с помощью новейших методов анализа изображений показали, что это животное весьма эффективно маскируется: шерсть позволяет им затеряться в ландшафте и нарушает представления хищников о реальных размерах особи.
Авторы проанализировали фотографии гигантских панд, сделанные в их естественной среде обитания, и обнаружили, что черные пятна сливаются с темными тенями и стволами деревьев, белые соответствуют ярко освещенной листве или снегу, а бледно-коричневые тона обеспечивают плавный переход между очень темными и очень светлыми элементами.
Ученые подтвердили экспериментально, что камуфляжный эффект срабатывает не только для модели зрения человека, но аналогичным образом действует на кошек и собак — представителей двух главных семейств хищников, охотящихся на панд.
Художественная реконструкция шерстистых мамонтов
20 октября, 18:00Наука
Ученые установили причину исчезновения мамонтов в Сибири
"Результаты полностью опровергают миф о заметности гигантских панд в своей естественной среде обитания", — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова первого автора статьи — доктора Осси Нокелайнен из департамента биологии и наук об окружающей среде Университета Ювяскюля в Финляндии.
Ученые считают, что контрастные пятна — это элемент так называемой деструктивной окраски, при которой четкие границы цвета шерсти нарушают очертания животного, и тот, кто на них охотится, издалека не может понять, с кем он имеет дело.
"Когда наши китайские коллеги прислали нам фотографии из дикой природы, я не увидел на снимке гигантскую панду. Если мы со своим развитым зрением приматов не увидели их, это означает, что потенциальные плотоядные хищники, у которых зрение хуже, также их не видят. Мы сразу поняли это, но нужно было продемонстрировать это объективно", — рассказывает руководитель исследования профессор Тим Каро из Бристольской школы биологических наук.
Для оценки того, насколько окраска панд сливается с естественным фоном, они использовали так называемую технику цветных карт. Сравнительный анализ показал, что эти животные в естественной среде замаскированы не хуже, чем другие.
Лошади в степях Внутренней Монголии, Китай - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 18:00Наука
Окончательно установлено происхождение домашних лошадей
 
НаукаФинляндияКитайВеликобританияБристольский университетПандыбиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода