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Под Вологдой открыли памятник автору рецепта вологодского масла
Под Вологдой открыли памятник автору рецепта вологодского масла - РИА Новости, 28.10.2021
Под Вологдой открыли памятник автору рецепта вологодского масла
Памятник основоположнику молочной отрасли России, автору рецепта вологодского масла Николаю Верещагину открыли в поселке Молочном под Вологдой, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:59
2021-10-28T15:59
2021-10-28T15:59
вологодская область
общество
олег кувшинников
вологда
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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ВОЛОГДА, 28 окт – РИА Новости. Памятник основоположнику молочной отрасли России, автору рецепта вологодского масла Николаю Верещагину открыли в поселке Молочном под Вологдой, сообщает пресс-служба областного правительства.Памятник установлен на территории Вологодской молочно-хозяйственной академии, возле исторического первого корпуса, который после долгой реконструкции планируется открыть в начале следующего года. Основателем учебного заведения, открывшегося в 1911 году, был также Верещагин."Место установки памятника выбрано не случайно. Вологодская молочно-хозяйственная академия, которая гордо носит имя Николая Васильевича, входит в топ-5 лучших опорных аграрных вузов Минсельхоза РФ", - сказал губернатор области Олег Кувшинников на церемонии открытия памятника.Он добавил, что академия готовит высококлассных специалистов для молочной отрасли страны, сегодня там обучаются более 3,3 тысяч студентов.
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общество, олег кувшинников, вологда, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия