https://ria.ru/20211028/pamyatnik-1756698053.html

Под Вологдой открыли памятник автору рецепта вологодского масла

Под Вологдой открыли памятник автору рецепта вологодского масла - РИА Новости, 28.10.2021

Под Вологдой открыли памятник автору рецепта вологодского масла

Памятник основоположнику молочной отрасли России, автору рецепта вологодского масла Николаю Верещагину открыли в поселке Молочном под Вологдой, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:59

2021-10-28T15:59

2021-10-28T15:59

вологодская область

общество

олег кувшинников

вологда

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756698521_0:0:781:439_1920x0_80_0_0_cbab152d8420d4fb08ec35537a29fe16.jpg

ВОЛОГДА, 28 окт – РИА Новости. Памятник основоположнику молочной отрасли России, автору рецепта вологодского масла Николаю Верещагину открыли в поселке Молочном под Вологдой, сообщает пресс-служба областного правительства.Памятник установлен на территории Вологодской молочно-хозяйственной академии, возле исторического первого корпуса, который после долгой реконструкции планируется открыть в начале следующего года. Основателем учебного заведения, открывшегося в 1911 году, был также Верещагин."Место установки памятника выбрано не случайно. Вологодская молочно-хозяйственная академия, которая гордо носит имя Николая Васильевича, входит в топ-5 лучших опорных аграрных вузов Минсельхоза РФ", - сказал губернатор области Олег Кувшинников на церемонии открытия памятника.Он добавил, что академия готовит высококлассных специалистов для молочной отрасли страны, сегодня там обучаются более 3,3 тысяч студентов.

https://ria.ru/20211019/belov-1755161742.html

вологда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олег кувшинников, вологда, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия