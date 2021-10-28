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Без чего можно легко обойтись при покупке авто
Автолюбителям назвали опции в авто, без которых можно обойтись - РИА Новости, 28.10.2021
Без чего можно легко обойтись при покупке авто
На фоне кризиса на авторынке продавцы стремятся продать имеющиеся авто подороже за счет дополнительного оснащения, которое чаще всего не так уж и необходимо и... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T01:16
2021-10-28T01:16
2021-10-28T01:16
авто
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На фоне кризиса на авторынке продавцы стремятся продать имеющиеся авто подороже за счет дополнительного оснащения, которое чаще всего не так уж и необходимо и редко используется, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Так, подрулевые лепестки, имеющиеся в премиальных седанах Mercedes-Benz, кроссоверах Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, абсолютно лишние, поскольку используются лишь в спортивных машинах. К этой же категории можно отнести атмосферную подсветку салона или системы считывания дорожных знаков и контроля рядности, которые чаще всего работают некорректно, отмечает эксперт.Мало пользы и от омывателя фар, который чаще всего не полностью справляется со своей задачей, и от автопарковщика, который просто не нужен опытным водителям, подчеркнул Рязанов.
https://ria.ru/20211026/vremya-1756227946.html
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авто, fresh auto, максим рязанов
Автолюбителям назвали опции в авто, без которых можно обойтись
Эксперт Рязанов посоветовал отказаться от ряда опций при покупке автомобиля