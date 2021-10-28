https://ria.ru/20211028/optsii-1756600567.html

Без чего можно легко обойтись при покупке авто

Автолюбителям назвали опции в авто, без которых можно обойтись - РИА Новости, 28.10.2021

Без чего можно легко обойтись при покупке авто

На фоне кризиса на авторынке продавцы стремятся продать имеющиеся авто подороже за счет дополнительного оснащения, которое чаще всего не так уж и необходимо и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T01:16

2021-10-28T01:16

2021-10-28T01:16

авто

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На фоне кризиса на авторынке продавцы стремятся продать имеющиеся авто подороже за счет дополнительного оснащения, которое чаще всего не так уж и необходимо и редко используется, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Так, подрулевые лепестки, имеющиеся в премиальных седанах Mercedes-Benz, кроссоверах Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, абсолютно лишние, поскольку используются лишь в спортивных машинах. К этой же категории можно отнести атмосферную подсветку салона или системы считывания дорожных знаков и контроля рядности, которые чаще всего работают некорректно, отмечает эксперт.Мало пользы и от омывателя фар, который чаще всего не полностью справляется со своей задачей, и от автопарковщика, который просто не нужен опытным водителям, подчеркнул Рязанов.

https://ria.ru/20211026/vremya-1756227946.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, fresh auto, максим рязанов