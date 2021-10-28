https://ria.ru/20211028/ogranicheniya-1756773634.html

Оперштаб рассказал о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни

Оперштаб рассказал о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021

Оперштаб рассказал о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни

Салонам сотовой связи в Москве не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября, они могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщили... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:07

2021-10-28T23:07

2021-10-28T23:07

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Салонам сотовой связи в Москве не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября, они могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."Салонам сотовой связи не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сообщили в штабе.Ранее компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и другие операторы обратились к властям Москвы с просьбой разрешить их салонам открыться в нерабочие дни в связи с социальной значимостью.Мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости коронавирусом 21 октября объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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