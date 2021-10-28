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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/ogranicheniya-1756773634.html
Оперштаб рассказал о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни
Оперштаб рассказал о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021
Оперштаб рассказал о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни
Салонам сотовой связи в Москве не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября, они могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщили... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T23:07
2021-10-28T23:07
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
вымпелком
билайн
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Салонам сотовой связи в Москве не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября, они могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."Салонам сотовой связи не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сообщили в штабе.Ранее компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и другие операторы обратились к властям Москвы с просьбой разрешить их салонам открыться в нерабочие дни в связи с социальной значимостью.Мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости коронавирусом 21 октября объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
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общество, москва, сергей собянин, вымпелком, билайн, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
23:07 28.10.2021
 
Оперштаб рассказал о работе салонов связи в Москве в нерабочие дни

Оперштаб: салоны связи в Москве не закрыты, они обслуживают клиентов онлайн

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСалон оператора мобильной связи МТС на улице Арбат в Москве.
Салон оператора мобильной связи МТС на улице Арбат в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Салонам сотовой связи в Москве не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября, они могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
"Салонам сотовой связи не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сообщили в штабе.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинВымпелКомБилайнКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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