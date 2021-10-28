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В Курской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Курской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 28.10.2021
В Курской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Власти Курской области ужесточили введенные ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ограничения в регионе, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T23:01
2021-10-28T23:01
2021-10-28T23:01
распространение коронавируса
общество
курская область
роман старовойт
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коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Власти Курской области ужесточили введенные ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ограничения в регионе, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт.Ранее власти Курской области объявили в регионе нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября. В числе введенных ограничений сообщалось, что кафе, рестораны и другие учреждения, оказывающие персональные услуги, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, продолжат работать, но только при условии вакцинации сотрудников этих учреждений и проверки наличия QR-кода у клиентов."Решением оперштаба вводим дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. С 30 октября по 7 ноября не будут работать: рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Все магазины, кроме аптек и продуктовых, а также объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости. При этом на доставку смогут работать все", - пояснил губернатор в своем Instagram.Также закрываются салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны и прочие организации, оказывающие бытовые услуги. Не будут работать спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы и другие развлекательные организации, театры и музеи, библиотеки, площадки для тренингов и лекций. Стоматологическим кабинетам разрешено оказывать только экстренную помощь."С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Дежурные группы в детских садах также продолжат работу", - сообщил губернатор.
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общество, курская область, роман старовойт, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Курской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Власти Курской области ужесточили введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения
ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости.
Власти Курской области
ужесточили введенные ранее из-за ситуации с коронавирусной
инфекцией ограничения в регионе, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт
.
Ранее власти Курской области объявили в регионе нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября. В числе введенных ограничений сообщалось, что кафе, рестораны и другие учреждения, оказывающие персональные услуги, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, продолжат работать, но только при условии вакцинации сотрудников этих учреждений и проверки наличия QR-кода у клиентов.
"Решением оперштаба вводим дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. С 30 октября по 7 ноября не будут работать: рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Все магазины, кроме аптек и продуктовых, а также объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости. При этом на доставку смогут работать все", - пояснил губернатор в своем Instagram.
Также закрываются салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны и прочие организации, оказывающие бытовые услуги. Не будут работать спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы и другие развлекательные организации, театры и музеи, библиотеки, площадки для тренингов и лекций. Стоматологическим кабинетам разрешено оказывать только экстренную помощь.
"С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Дежурные группы в детских садах также продолжат работу", - сообщил губернатор.