https://ria.ru/20211028/ogranicheniya-1756764724.html

В Рязанской области усилили антиковидные ограничения

В Рязанской области усилили антиковидные ограничения - РИА Новости, 28.10.2021

В Рязанской области усилили антиковидные ограничения

Антиковидные ограничения усилили в Рязанской области, временно прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, работа аквапарков, детских развлекательных... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:14

2021-10-28T21:14

2021-10-28T21:18

распространение коронавируса

общество

рязанская область

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8deefbafe2731a8c701d2dac22c05934.jpg

РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Антиковидные ограничения усилили в Рязанской области, временно прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, работа аквапарков, детских развлекательных комплексов в торговых центрах, сообщило правительство региона.Уточняется, что в четверг внесены изменения в ранее принятое распоряжение губернатора об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19. Документом, в частности, до 15 ноября продлеваются уже действующие ограничения. До этой же даты будет запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей или законных представителей в торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Также он обязывает усилить контроль соблюдения масочного режима и запрета работы заведений общепита с 23.00 до 6.00."До особого распоряжения прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков и тому подобное в торговых центрах и комплексах", - говорится в сообщении.Кроме того, предприятия общественного питания, расположенные в торговых центрах, временно будут работать только на вынос.QR-код будет требоваться не только для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания, как предписывалось ранее, но и бань, саун, торговых, торгово-развлекательных комплексов. Для входа в эти учреждения можно будет также предъявить справку о перенесенной не позднее шести месяцев болезни, либо документ о медицинских противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Принадлежность справок и QR-кодов владельцу должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность, отмечается в сообщении."Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны... Рекомендовано по возможности максимально перевести на "удаленку" сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические соматические заболевания и беременных женщин. Исключение – работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее 6 месяцев назад", - указано на сайте правительства области.

https://ria.ru/20211028/simptomy-1756746633.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рязанская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии