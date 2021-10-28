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В Рязанской области усилили антиковидные ограничения
В Рязанской области усилили антиковидные ограничения - РИА Новости, 28.10.2021
В Рязанской области усилили антиковидные ограничения
Антиковидные ограничения усилили в Рязанской области, временно прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, работа аквапарков, детских развлекательных... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:14
2021-10-28T21:18
распространение коронавируса
общество
рязанская область
коронавирусы
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Антиковидные ограничения усилили в Рязанской области, временно прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, работа аквапарков, детских развлекательных комплексов в торговых центрах, сообщило правительство региона.Уточняется, что в четверг внесены изменения в ранее принятое распоряжение губернатора об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19. Документом, в частности, до 15 ноября продлеваются уже действующие ограничения. До этой же даты будет запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей или законных представителей в торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Также он обязывает усилить контроль соблюдения масочного режима и запрета работы заведений общепита с 23.00 до 6.00."До особого распоряжения прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков и тому подобное в торговых центрах и комплексах", - говорится в сообщении.Кроме того, предприятия общественного питания, расположенные в торговых центрах, временно будут работать только на вынос.QR-код будет требоваться не только для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания, как предписывалось ранее, но и бань, саун, торговых, торгово-развлекательных комплексов. Для входа в эти учреждения можно будет также предъявить справку о перенесенной не позднее шести месяцев болезни, либо документ о медицинских противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Принадлежность справок и QR-кодов владельцу должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность, отмечается в сообщении."Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны... Рекомендовано по возможности максимально перевести на "удаленку" сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические соматические заболевания и беременных женщин. Исключение – работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее 6 месяцев назад", - указано на сайте правительства области.
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общество, рязанская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:14 28.10.2021 (обновлено: 21:18 28.10.2021)
 
В Рязанской области усилили антиковидные ограничения

В Рязанской области запретили работу аквапарков и детских развлекательных комплексов в ТЦ

© Depositphotos / Maxim PetrichukАквапарк
Аквапарк - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Depositphotos / Maxim Petrichuk
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Антиковидные ограничения усилили в Рязанской области, временно прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, работа аквапарков, детских развлекательных комплексов в торговых центрах, сообщило правительство региона.
Уточняется, что в четверг внесены изменения в ранее принятое распоряжение губернатора об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19. Документом, в частности, до 15 ноября продлеваются уже действующие ограничения. До этой же даты будет запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей или законных представителей в торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Также он обязывает усилить контроль соблюдения масочного режима и запрета работы заведений общепита с 23.00 до 6.00.
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Вчера, 17:59Распространение коронавируса
"До особого распоряжения прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков и тому подобное в торговых центрах и комплексах", - говорится в сообщении.
Кроме того, предприятия общественного питания, расположенные в торговых центрах, временно будут работать только на вынос.
QR-код будет требоваться не только для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания, как предписывалось ранее, но и бань, саун, торговых, торгово-развлекательных комплексов. Для входа в эти учреждения можно будет также предъявить справку о перенесенной не позднее шести месяцев болезни, либо документ о медицинских противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Принадлежность справок и QR-кодов владельцу должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность, отмечается в сообщении.
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"Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны... Рекомендовано по возможности максимально перевести на "удаленку" сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические соматические заболевания и беременных женщин. Исключение – работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее 6 месяцев назад", - указано на сайте правительства области.

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