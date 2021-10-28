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Религия
https://ria.ru/20211028/obyski-1756620987.html
У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски
У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски - РИА Новости, 28.10.2021
У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски
Следователи провели обыски у свидетелей по делу об экстремизме, возбужденному в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:10
2021-10-28T10:10
религия
екатеринбург
москва
омон россии
россия
бывший схимонах сергий (николай романов)
среднеуральский женский монастырь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Следователи провели обыски у свидетелей по делу об экстремизме, возбужденному в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева, сообщают защитники бывшего священнослужителя.В отношении Сергия и его помощника Всеволода Могучева было возбуждено дело об экстремизме, в основу которого, по данным источника РИА Новости, легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, которые публиковала "организационная преступная группа во главе с Романовым" на канале Могучева в сети. В настоящее время Могучев находится под арестом в Екатеринбурге."В рамках следственных мероприятий возбужденного в отношении Могучева, Романова и неустановленной группы лиц уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой) были одновременно проведены многочисленные обыски в жилищах свидетелей с изъятием компьютеров, съемных носителей информации и сотовых телефонов", - сообщили адвокаты в своем Telegram-канале.Уточняется, что со вторника следователь по особо важным делам проводит допросы свидетелей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Сергий обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.Позже Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у бывшего монаха уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210923/arest-1751516638.html
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екатеринбург, москва, омон россии, россия, бывший схимонах сергий (николай романов), среднеуральский женский монастырь
10:10 28.10.2021
 
У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски

Следователи провели обыски у свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Следователи провели обыски у свидетелей по делу об экстремизме, возбужденному в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева, сообщают защитники бывшего священнослужителя.
В отношении Сергия и его помощника Всеволода Могучева было возбуждено дело об экстремизме, в основу которого, по данным источника РИА Новости, легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, которые публиковала "организационная преступная группа во главе с Романовым" на канале Могучева в сети. В настоящее время Могучев находится под арестом в Екатеринбурге.
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Суд в Екатеринбурге оставил под стражей помощника экс-схиигумена Сергия
"В рамках следственных мероприятий возбужденного в отношении Могучева, Романова и неустановленной группы лиц уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой) были одновременно проведены многочисленные обыски в жилищах свидетелей с изъятием компьютеров, съемных носителей информации и сотовых телефонов", - сообщили адвокаты в своем Telegram-канале.
Уточняется, что со вторника следователь по особо важным делам проводит допросы свидетелей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Сергий обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Позже Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у бывшего монаха уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 10:13Религия
Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь
 
РелигияЕкатеринбургМоскваОМОН РоссииРоссияБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Среднеуральский женский монастырь
 
 
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