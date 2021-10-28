У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски
Следователи провели обыски у свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Следователи провели обыски у свидетелей по делу об экстремизме, возбужденному в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева, сообщают защитники бывшего священнослужителя.
В отношении Сергия и его помощника Всеволода Могучева было возбуждено дело об экстремизме, в основу которого, по данным источника РИА Новости, легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, которые публиковала "организационная преступная группа во главе с Романовым" на канале Могучева в сети. В настоящее время Могучев находится под арестом в Екатеринбурге.
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"В рамках следственных мероприятий возбужденного в отношении Могучева, Романова и неустановленной группы лиц уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой) были одновременно проведены многочисленные обыски в жилищах свидетелей с изъятием компьютеров, съемных носителей информации и сотовых телефонов", - сообщили адвокаты в своем Telegram-канале.
Уточняется, что со вторника следователь по особо важным делам проводит допросы свидетелей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Позже Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у бывшего монаха уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.