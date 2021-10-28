https://ria.ru/20211028/obvineniya-1756768192.html

Посол России раскритиковал обвинения, что Москва провоцирует газовый кризис

Посол России раскритиковал обвинения, что Москва провоцирует газовый кризис - РИА Новости, 28.10.2021

Посол России раскритиковал обвинения, что Москва провоцирует газовый кризис

Обвинения в том, что РФ провоцирует газовый кризис в Европе, граничат с бредом, российские компании и Россия никогда не нарушали своих контрактных обязательств, РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:51

2021-10-28T21:51

2021-10-28T21:51

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спг

россия

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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Обвинения в том, что РФ провоцирует газовый кризис в Европе, граничат с бредом, российские компании и Россия никогда не нарушали своих контрактных обязательств, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков."Сегодня мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на газ в Европе. И опять видим граничащие с бредом обвинения в адрес России. Мол, "Газпром" искусственно провоцирует этот кризис. При этом Россия и российские компании никогда не нарушали своих контрактных обязательств, и это признают все наши партнеры", - сказал посол на дискуссионном ужине Ассоциации друзей издания Le Passage.Мешков напомнил, что Европа же не только намеренно затягивала строительство газопроводов из России, но и сама выступала за привязку цен на газ к спотовому рынку."Кстати, Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейский рынок в целом на 8,7%. В абсолютных величинах это 11 миллиардов кубометров газа, а американские и ближневосточные компании, напротив, недопоставили 9 миллиардов кубометров", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20211028/krizis-1756681195.html

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европа

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в мире, париж, европа, газпром, алексей мешков, цены на нефть, спг, россия