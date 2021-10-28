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Постпред при ОБСЕ призвал отреагировать на применение Bayraktar в Донбассе
Постпред при ОБСЕ призвал отреагировать на применение Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 28.10.2021
Постпред при ОБСЕ призвал отреагировать на применение Bayraktar в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал действующее председательство Швеции в организации отреагировать на факт применения ВСУ... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:53
2021-10-28T17:53
в мире
украина
александр лукашевич
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россия
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал действующее председательство Швеции в организации отреагировать на факт применения ВСУ ударного беспилотника в районе Старомарьевки в Донбассе, а спецмониторинговую миссию на Украине - отразить в ежедневном отчёте признание украинских военных в совершенном нарушении.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Крайнюю обеспокоенность вызывают сообщения о том, что действия в районе Старомарьевки сопровождались использованием ВСУ иностранного ударного беспилотного летательного аппарата. Применение подобной техники запрещено минскими соглашениями. Кроме того, полеты любых видов БПЛА, за исключением аппаратов СММ, не допускаются и мерами по усилению "режима тишины", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ. По его словам, примечательно, что украинские военные открыто признают свои нарушения."На днях Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил факт боевого применения 25 октября комплекса Bayraktar по позициям ополчения в районе населенного пункта Гранитное - это как раз соседний со Старомарьевкой поселок. Вновь задаемся вопросом: где реакция действующего председательства ОБСЕ на эти нарушения ВСУ мер по деэскалации? Где фиксация в отчетах СММ наблюдений о заявлении Генштаба ВСУ, в котором содержится признание в нарушении мер по усилению режима прекращения огня?" - сказал дипломат.
https://ria.ru/20211016/donbass-1754855979.html
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в мире, украина, александр лукашевич, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
17:53 28.10.2021
 
Постпред при ОБСЕ призвал отреагировать на применение Bayraktar в Донбассе

Постпред при ОБСЕ Лукашевич призвал отреагировать на применение Украиной Bayraktar

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал действующее председательство Швеции в организации отреагировать на факт применения ВСУ ударного беспилотника в районе Старомарьевки в Донбассе, а спецмониторинговую миссию на Украине - отразить в ежедневном отчёте признание украинских военных в совершенном нарушении.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
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"Крайнюю обеспокоенность вызывают сообщения о том, что действия в районе Старомарьевки сопровождались использованием ВСУ иностранного ударного беспилотного летательного аппарата. Применение подобной техники запрещено минскими соглашениями. Кроме того, полеты любых видов БПЛА, за исключением аппаратов СММ, не допускаются и мерами по усилению "режима тишины", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ. По его словам, примечательно, что украинские военные открыто признают свои нарушения.
"На днях Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил факт боевого применения 25 октября комплекса Bayraktar по позициям ополчения в районе населенного пункта Гранитное - это как раз соседний со Старомарьевкой поселок. Вновь задаемся вопросом: где реакция действующего председательства ОБСЕ на эти нарушения ВСУ мер по деэскалации? Где фиксация в отчетах СММ наблюдений о заявлении Генштаба ВСУ, в котором содержится признание в нарушении мер по усилению режима прекращения огня?" - сказал дипломат.
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