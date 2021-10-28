https://ria.ru/20211028/oborot-1756617047.html

Аналитики спрогнозировали снижение оборотов в сфере услуг в нерабочие дни

Аналитики спрогнозировали снижение оборотов в сфере услуг в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021

Аналитики спрогнозировали снижение оборотов в сфере услуг в нерабочие дни

Среднесуточное снижение оборотов сферы услуг в Москве в нерабочие дни по опыту прошлого "локдауна" может достигнуть 60% и более, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:33

2021-10-28T09:33

2021-10-28T09:33

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Среднесуточное снижение оборотов сферы услуг в Москве в нерабочие дни по опыту прошлого "локдауна" может достигнуть 60% и более, сообщили РИА Новости в Аналитическом центре столицы.С четверга в Москве начался период нерабочих дней в связи с эпидситуацией по коронавирусу, до 7 ноября приостановили работу рестораны, кафе, развлекательные заведения, магазины одежды, обуви, фитнес-клубы, библиотеки и многое другое, москвичам доступны только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, аптеки, парки, а также театры и музеи, работающие по QR-кодам."В сфере услуг, в которой проблематично перенести продажи в онлайн-формат, снижение оборотов ожидается больше, чем в секторе непродовольственной торговли: по опыту прошлого "локдауна" среднесуточное снижение оборотов полностью закрытых отраслей может достигать 60% и более", - сообщили в Аналитическом центре.При этом, как подчеркнул генеральный директор центра Максим Иванов, не все отрасли сектора услуг в период нерабочих дней закрываются полностью, так, посещение театров и музеев возможно при предъявлении QR-кода."По опыту аналогичных ограничений в регионах России, в Москве снижение оборотов этих учреждений может достигать 35-48%. Мы ожидаем, что фактически оно будет меньше в силу того, что значительно выросло число вакцинированных граждан, а значит, и потенциальных посетителей театров и музеев", - отметил Иванов.По прогнозам Аналитического центра, наиболее существенное влияние ограничения окажут на экономические показатели таких сегментов, как торговля одеждой, обувью, косметическими и другими потребительскими товарами повседневного спроса. При этом специалисты отметили, что, учитывая непродолжительный характер ограничений, потребители скорее будут склонны совершать покупки уже после их отмены."В торговле электроникой, бытовой техникой, мебелью и другими крупными товарами для дома в предыдущие периоды введения ограничений отмечалось умеренное снижение оборотов, около 20-30% от среднесуточных показателей, регистрируемых во время полноценного функционирования объектов торговли. По прогнозам аналитиков, в предстоящие нерабочие дни нет оснований для более серьезного падения оборота в этих сегментах, в том числе, за счет роста онлайн-канала продаж", - сообщили в Аналитическом центре.По данным центра, именно за счет онлайн-покупок в апреле 2020 года оборот в этих сегментах был даже выше, чем до режима самоизоляции в январе-марте 2020 года."В торговле компьютерами и прочими цифровыми гаджетами прирост составил 16%, в торговле мебелью, бытовой электроникой и другими товарами для дома – 25%. Онлайн-покупки в этих сегментах остаются востребованным у потребителей форматом", - отмечают в центре.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/uslugi-1756537334.html

https://ria.ru/20211028/ritm-1756605761.html

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