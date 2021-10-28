https://ria.ru/20211028/netflix-1756662484.html

Netflix снял продолжение своего хита "Король Тигров"

Netflix снял продолжение своего хита "Король Тигров" - РИА Новости, 28.10.2021

Netflix снял продолжение своего хита "Король Тигров"

Netflix представил трейлер "Короля тигров 2", сообщает The Guardian. Локализованный ролик опубликован на официальном YouTube-канале стриминга в России. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:28

2021-10-28T16:28

2021-10-28T16:28

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Netflix представил трейлер "Короля тигров 2", сообщает The Guardian. Локализованный ролик опубликован на официальном YouTube-канале стриминга в России.Это сиквел документального хита, который вышел на стриминговой платформе в марте 2020 года. Тогда всего за месяц сериал набрал 64 миллиона просмотров.В проекте рассказывалось о владельце частного зоопарка тигров Джо Экзотике. Гей-рэднек записывал кантри-треки, лез в политику и выяснял отношения с зоозащитницей Кэрол Баскин. Его заклятый враг оказалась достойным соперником. Кэрол тоже эксцентричная персона, и в ее биографии есть сомнительные моменты. Например, в сериале говорилось о ее богатом муже, он без вести пропал и в 2002 году официально был объявлен мертвым. Недоброжелатели Баскин строят догадки о ее роли в участи супруга. Безумное противостояние зоозащитницы и владельца частного зоопарка закончилось тем, что Экзотик сел в тюрьму. Его обвинили в организации заказного убийства Баскин и жестоком обращении с животными.В продолжении сериала покажут, к каким разоблачениям привела слава, свалившаяся на героев проекта, и внимание со стороны властей. В трейлере продемонстрирован фрагмент из интервью, которое Джо дал в тюрьме. Судя ролику, в сиквеле также будет представлено расследование таинственного исчезновения мужа Кэрол Баскин. Премьера новой части "Короля тигров" запланирована на 17 ноября.

https://ria.ru/20211013/serial-1754327662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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netflix, новости культуры, кино и сериалы