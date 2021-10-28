https://ria.ru/20211028/neft-1756674148.html

Сечин не исключил обострения дефицита и роста цен на нефть

Сечин не исключил обострения дефицита и роста цен на нефть - РИА Новости, 28.10.2021

Сечин не исключил обострения дефицита и роста цен на нефть

Объективные факторы снижения потребления нефти в будущем есть, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:01

2021-10-28T14:01

2021-10-28T14:16

экономика

игорь сечин

роснефть

цены на нефть

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ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости. Объективные факторы снижения потребления нефти в будущем есть, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин."Конечно, есть объективные факторы снижения потребления нефти в будущем. Компании работают над технологиями и эффективностью "зеленых" проектов, и мы видим резкий рост инвестиций в их развитие. Но потребители тоже должны перестроить свои поведенческие предпочтения", - сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.Глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил нового обострения дефицита и роста цен на нефть при отсутствии понимания уровня спроса в мире и решений для его удовлетворения, об этом он рассказал, выступая на Евразийском экономическом форуме.Одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе станет Индия, считает глава "Роснефти"."Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен", - сказал Сечин.

https://ria.ru/20211028/neft-1756665368.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735800365.html

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экономика, игорь сечин, роснефть, цены на нефть