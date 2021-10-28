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Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ
Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ - РИА Новости, 28.10.2021
Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ
Сверхвысокие цены на газ спровоцируют еще более мощный "разогрев" нефтяных цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:25
2021-10-28T13:25
2021-10-28T20:04
экономика
игорь сечин
роснефть
цены на нефть
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ВЕРОНА (Италия), 28 окт — РИА Новости. Сверхвысокие цены на газ спровоцируют еще более мощный "разогрев" нефтяных цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.По оценке банков Citi и Goldman Sachs, при сильнейшем подорожании СПГ дополнительный спрос на нефть может достигнуть миллиона баррелей в сутки, указал он во время выступления на Евразийском экономическом форуме. В свою очередь, это вызовет "дисбаланс, подобный газовому, и еще сильнее "разогреет" нефтяные цены".В нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигала 200 долларов за баррель — что более чем в два раза выше цены на черное золото, добавил он. Это вынудило генерирующие компании и отраслевые регуляторы столкнуться с ситуацией, когда, с одной стороны, нужно обеспечить надежные энергопоставки, а с другой — выполнять обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и отказываться от угольной и нефтяной генерации.Сечин обратил внимание на то, что под давлением климатической повестки сокращаются инвестиции в добычу углеводородов, приостанавливаются совместные с международными компаниями проектов, а мейджоры перенаправляют средства в возобновляемую энергетику.
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экономика, игорь сечин, роснефть, цены на нефть
13:25 28.10.2021 (обновлено: 20:04 28.10.2021)
Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ
Сечин: сверхвысокая стоимость газа еще сильнее разогреет нефтяные цены