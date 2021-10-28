https://ria.ru/20211028/neft-1756665368.html

Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ

Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ - РИА Новости, 28.10.2021

Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ

Сверхвысокие цены на газ спровоцируют еще более мощный "разогрев" нефтяных цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:25

2021-10-28T13:25

2021-10-28T20:04

экономика

игорь сечин

роснефть

цены на нефть

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ВЕРОНА (Италия), 28 окт — РИА Новости. Сверхвысокие цены на газ спровоцируют еще более мощный "разогрев" нефтяных цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.По оценке банков Citi и Goldman Sachs, при сильнейшем подорожании СПГ дополнительный спрос на нефть может достигнуть миллиона баррелей в сутки, указал он во время выступления на Евразийском экономическом форуме. В свою очередь, это вызовет "дисбаланс, подобный газовому, и еще сильнее "разогреет" нефтяные цены".В нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигала 200 долларов за баррель — что более чем в два раза выше цены на черное золото, добавил он. Это вынудило генерирующие компании и отраслевые регуляторы столкнуться с ситуацией, когда, с одной стороны, нужно обеспечить надежные энергопоставки, а с другой — выполнять обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и отказываться от угольной и нефтяной генерации.Сечин обратил внимание на то, что под давлением климатической повестки сокращаются инвестиции в добычу углеводородов, приостанавливаются совместные с международными компаниями проектов, а мейджоры перенаправляют средства в возобновляемую энергетику.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/rubl-1756307890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, игорь сечин, роснефть, цены на нефть