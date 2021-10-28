https://ria.ru/20211028/narkotrafik-1756688828.html

Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с наркотрафиком

Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 28.10.2021

Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с наркотрафиком

РФ и страны АСЕАН подтвердили приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:05

2021-10-28T15:05

2021-10-28T15:05

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. РФ и страны АСЕАН подтвердили приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и международном уровнях и договорились совершенствовать вопросы подготовки кадров в правоохранительных органах.Соответствующее совместное заявление лидеров России и стран АСЕАН размещено на сайте Кремля."Настоящим согласились подтвердить нашу общую приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и международном уровнях в полном соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками", - отмечается в документе.Стороны условились поддерживать целостность существующей международной системы контроля над наркотиками, чтобы сообща противодействовать их легализации.Кроме того, Россия и страны АСЕАН договорились консолидировать совместные усилия для создания общества без наркотиков путем поощрения здорового образа жизни, укреплять сотрудничество в здравоохранении, образовании, правосудии и обеспечении правопорядка.Россия и АСЕАН намерены повышать национальный и региональный потенциал и возможности реагирования на вызовы, которые несет неправомерное использование интернета и других технологий, таких как Даркнет, а также цифровой валюты в преступных целях, связанных с наркотиками, сообщается в документе.Стороны заинтересованы продолжать развивать диалог в рамках Консультаций старших должностных лиц Россия – АСЕАН по антинаркотическому сотрудничеству и Консультаций/Совещаний старших должностных лиц Россия – АСЕАН по противодействию транснациональной преступности.Лидеры условились "совершенствовать подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам вызовов и угроз, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в рамках имеющихся национальных и региональных программ", а также поощрять регулярное взаимодействие между Секретариатами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.

https://ria.ru/20211028/plan-1756682921.html

https://ria.ru/20211015/narkotrafik-1754718399.html

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