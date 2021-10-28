https://ria.ru/20211028/narkotrafik-1756688828.html
Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с наркотрафиком
Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 28.10.2021
Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с наркотрафиком
РФ и страны АСЕАН подтвердили приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:05
2021-10-28T15:05
2021-10-28T15:05
политика
экономическое сообщество асеан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756630228_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_bfb2b3b570c9707fa2d324c7de834901.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. РФ и страны АСЕАН подтвердили приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и международном уровнях и договорились совершенствовать вопросы подготовки кадров в правоохранительных органах.Соответствующее совместное заявление лидеров России и стран АСЕАН размещено на сайте Кремля."Настоящим согласились подтвердить нашу общую приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и международном уровнях в полном соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками", - отмечается в документе.Стороны условились поддерживать целостность существующей международной системы контроля над наркотиками, чтобы сообща противодействовать их легализации.Кроме того, Россия и страны АСЕАН договорились консолидировать совместные усилия для создания общества без наркотиков путем поощрения здорового образа жизни, укреплять сотрудничество в здравоохранении, образовании, правосудии и обеспечении правопорядка.Россия и АСЕАН намерены повышать национальный и региональный потенциал и возможности реагирования на вызовы, которые несет неправомерное использование интернета и других технологий, таких как Даркнет, а также цифровой валюты в преступных целях, связанных с наркотиками, сообщается в документе.Стороны заинтересованы продолжать развивать диалог в рамках Консультаций старших должностных лиц Россия – АСЕАН по антинаркотическому сотрудничеству и Консультаций/Совещаний старших должностных лиц Россия – АСЕАН по противодействию транснациональной преступности.Лидеры условились "совершенствовать подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам вызовов и угроз, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в рамках имеющихся национальных и региональных программ", а также поощрять регулярное взаимодействие между Секретариатами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.
https://ria.ru/20211028/plan-1756682921.html
https://ria.ru/20211015/narkotrafik-1754718399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756630228_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_4a7feea3ded861da2e7da97e211a0037.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, экономическое сообщество асеан, россия
Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с наркотрафиком
Россия и АСЕАН договорились о совместной борьбе с мировым наркотрафиком
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
РФ и страны АСЕАН
подтвердили приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и международном уровнях и договорились совершенствовать вопросы подготовки кадров в правоохранительных органах.
Соответствующее совместное заявление лидеров России
и стран АСЕАН размещено на сайте
Кремля.
"Настоящим согласились подтвердить нашу общую приверженность решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней путем применения эффективных устойчивых мер на национальном и международном уровнях в полном соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками", - отмечается в документе.
Стороны условились поддерживать целостность существующей международной системы контроля над наркотиками, чтобы сообща противодействовать их легализации.
Кроме того, Россия и страны АСЕАН договорились консолидировать совместные усилия для создания общества без наркотиков путем поощрения здорового образа жизни, укреплять сотрудничество в здравоохранении, образовании, правосудии и обеспечении правопорядка.
Россия и АСЕАН намерены повышать национальный и региональный потенциал и возможности реагирования на вызовы, которые несет неправомерное использование интернета и других технологий, таких как Даркнет, а также цифровой валюты в преступных целях, связанных с наркотиками, сообщается в документе.
Стороны заинтересованы продолжать развивать диалог в рамках Консультаций старших должностных лиц Россия – АСЕАН по антинаркотическому сотрудничеству и Консультаций/Совещаний старших должностных лиц Россия – АСЕАН по противодействию транснациональной преступности.
Лидеры условились "совершенствовать подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам вызовов и угроз, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в рамках имеющихся национальных и региональных программ", а также поощрять регулярное взаимодействие между Секретариатами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.