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На священника в Тульской области напали с ножом
На священника в Тульской области напали с ножом - РИА Новости, 28.10.2021
На священника в Тульской области напали с ножом
Священнослужитель в Тульской области госпитализирован с ранениями после нападения на него, по предварительным данным, с ножом, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:57
2021-10-28T14:57
2021-10-28T14:57
религия
происшествия
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Священнослужитель в Тульской области госпитализирован с ранениями после нападения на него, по предварительным данным, с ножом, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.В соцсетях сообщили, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож.Представитель УМВД по региону подтвердил РИА Новости, что инцидент имел место."Священнослужитель доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, на него напали с ножом. У пострадавшего есть ряд повреждений, степень тяжести вреда здоровью и все детали произошедшего устанавливаются. Происшествие не связано с профессиональными обязанностями священнослужителя. Это бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц. Подозреваемый, мужчина 1999 года рождения, доставлен в отдел УМВД для разбирательства", - рассказал собеседник.Он отметил, что нападение было совершено на улице, рядом с монастырем. РИА Новости пока не располагает комментарием монастыря.
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происшествия, здоровье - общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Священнослужитель в Тульской области госпитализирован с ранениями после нападения на него, по предварительным данным, с ножом, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В соцсетях сообщили, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож.
Представитель УМВД по региону подтвердил РИА Новости, что инцидент имел место.
"Священнослужитель доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, на него напали с ножом. У пострадавшего есть ряд повреждений, степень тяжести вреда здоровью и все детали произошедшего устанавливаются. Происшествие не связано с профессиональными обязанностями священнослужителя. Это бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц. Подозреваемый, мужчина 1999 года рождения, доставлен в отдел УМВД для разбирательства", - рассказал собеседник.
Он отметил, что нападение было совершено на улице, рядом с монастырем. РИА Новости пока не располагает комментарием монастыря.