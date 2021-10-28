https://ria.ru/20211028/napadenie-1756687004.html

На священника в Тульской области напали с ножом

На священника в Тульской области напали с ножом - РИА Новости, 28.10.2021

На священника в Тульской области напали с ножом

Священнослужитель в Тульской области госпитализирован с ранениями после нападения на него, по предварительным данным, с ножом, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:57

2021-10-28T14:57

2021-10-28T14:57

религия

происшествия

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Священнослужитель в Тульской области госпитализирован с ранениями после нападения на него, по предварительным данным, с ножом, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.В соцсетях сообщили, что на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске произошло нападение на священнослужителя. Нападавший применил нож.Представитель УМВД по региону подтвердил РИА Новости, что инцидент имел место."Священнослужитель доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, на него напали с ножом. У пострадавшего есть ряд повреждений, степень тяжести вреда здоровью и все детали произошедшего устанавливаются. Происшествие не связано с профессиональными обязанностями священнослужителя. Это бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц. Подозреваемый, мужчина 1999 года рождения, доставлен в отдел УМВД для разбирательства", - рассказал собеседник.Он отметил, что нападение было совершено на улице, рядом с монастырем. РИА Новости пока не располагает комментарием монастыря.

https://ria.ru/20200217/1564876071.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, здоровье - общество