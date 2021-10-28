https://ria.ru/20211028/nalog-1756599935.html
Трамп выступил против "налога на миллиардеров"
Трамп выступил против "налога на миллиардеров" - РИА Новости, 28.10.2021
Трамп выступил против "налога на миллиардеров"
Бывший президент США Дональд Трамп выступил против "налога на миллиардеров", который предложили демократы, чтобы заплатить за новые масштабные социальные траты, РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T00:56
2021-10-28T00:56
2021-10-28T00:56
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выступил против "налога на миллиардеров", который предложили демократы, чтобы заплатить за новые масштабные социальные траты, - по словам Трампа, все сверхбогатые люди могут просто уехать из США."Какая страна больше всего выиграет от "налога на миллиардеров", налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив США на произвол судьбы? Многим из них так или иначе нет необходимости находиться в США", - говорится в заявлении Трампа."Я знаю все страны, которыми управляют с умом, и все они в восхищении от того, что радикальные левые безумцы творят в конгрессе", - добавил Трамп.Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионые вливания в экономику, - ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.
https://ria.ru/20201202/amerika-1587223438.html
https://ria.ru/20211020/tramp-1755306977.html
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в мире, сша, дональд трамп
Трамп выступил против "налога на миллиардеров"
Трамп заявил, что все сверхбогатые люди могут уехать из США из-за "налога на миллиардеров"
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
выступил против "налога на миллиардеров", который предложили демократы, чтобы заплатить за новые масштабные социальные траты, - по словам Трампа, все сверхбогатые люди могут просто уехать из США.
"Какая страна больше всего выиграет от "налога на миллиардеров", налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив США на произвол судьбы? Многим из них так или иначе нет необходимости находиться в США", - говорится в заявлении Трампа.
"Я знаю все страны, которыми управляют с умом, и все они в восхищении от того, что радикальные левые безумцы творят в конгрессе", - добавил Трамп.
"Мне вот интересно, дадут ли мне баллотироваться в президенты снова, если я уеду в другую страну? Впрочем, я, наверное, пережду здесь, но большинство других не станет этого делать!" - заявил бывший президент.
Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионые вливания в экономику, - ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.
Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.