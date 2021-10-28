https://ria.ru/20211028/muz-tv-1756663922.html
"Муз-ТВ" обвинили в гей-пропаганде
"Муз-ТВ" обвинили в гей-пропаганде - РИА Новости, 28.10.2021
"Муз-ТВ" обвинили в гей-пропаганде
Телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:19
2021-10-28T13:19
2021-10-28T16:32
культура
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
муз-тв (телеканал)
новости культуры
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания", — говорится в сообщении.Заявление рассмотрят 17 ноября. В суде не смогли уточнить, какое ведомство его составило, но это относится к компетенции Роскомнадзора.Санкция статьи 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.Комментариями Роскомнадзора и телеканала РИА Новости пока не располагает.В июне этого года на церемонии вручения "Премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перфоманс как "гей-свадьбу".Связан ли протокол именно с этим событием или нет, пока не ясно.Эта статья КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, на кого составили протокол. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все их вернули в Роскомнадзор. Почему – не раскрывается.
https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html
https://ria.ru/20210610/muztv-1736519902.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (телеканал), новости культуры, филипп киркоров, шоу-бизнес
13:19 28.10.2021 (обновлено: 16:32 28.10.2021)
"Муз-ТВ" обвинили в гей-пропаганде
На телеканал "Муз-ТВ" составили протокол о гей-пропаганде среди детей