https://ria.ru/20211028/mutatsiya-1756729567.html

Ковид снова мутировал, и антитела с ним могут не справиться

Ученые заявили о мутации в белке коронавируса, которая обходит антитела - РИА Новости, 28.10.2021

Ковид снова мутировал, и антитела с ним могут не справиться

Появление новых вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в S-белке, которые придают устойчивость к нейтрализации, могут поставить под угрозу эффективность вакцин,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:55

2021-10-28T17:55

2021-10-28T20:40

распространение коронавируса

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воз

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Появление новых вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в S-белке, которые придают устойчивость к нейтрализации, могут поставить под угрозу эффективность вакцин, сообщили ученые из Геттингенского университета в Германии. Их исследование опубликовано в журнале Nature.Авторы работы изучили проникновение в опосредованные антителами клетки варианта коронавируса A.30 (также известен как A.VOI.V2), который зародился, вероятно, в Танзании и считался на сегодня устаревшим. Его выявили всего у нескольких пациентов в Анголе и Швеции весной 2021 года.По мнению немецких исследователей, некоторые мутации в "шипиковом" белке SARS-CoV-2 позволяют игнорировать антитела и распространяться внелегочным путем, что сильно повышает возможности для заражения."A.30 демонстрирует предпочтение клеточной линии, не наблюдаемое для других вирусных вариантов, и эффективно избегает нейтрализации антителами, вызванными вакцинацией ChAdOx1 nCoV-19 или BNT162b2 (препараты от компаний AstraZeneca и Pfizer соответственно. — Прим. ред.)", — пишут ученые.Они подчеркнули, что мутации в варианте A.30 нуждаются в тщательном наблюдении и быстром принятии контрмер.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сша, воз, astrazeneca , россия, коронавирус covid-19