https://ria.ru/20211028/multfilm-1756741750.html

Названа дата выхода нового "постковидного" эпизода "Южного парка"

Названа дата выхода нового "постковидного" эпизода "Южного парка" - РИА Новости, 28.10.2021

Названа дата выхода нового "постковидного" эпизода "Южного парка"

Сервис Paramount + объявил дату выхода нового эпизода "Южного парка" под названием "South Park: Post Covid" и представил на YouTube тизер. Его премьера... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:52

2021-10-28T18:52

2021-10-28T18:52

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сервис Paramount + объявил дату выхода нового эпизода "Южного парка" под названием "South Park: Post Covid" и представил на YouTube тизер. Его премьера состоится в США в День Благодарения, 25 ноября. По информации Collider, анимационный фильм также можно будет посмотреть в Скандинавских странах, Латинской Америке, Австралии и Канаде. Покажут ли эпизод в России, пока неизвестно. Подробности сюжета мультфильма не разглашают. Но судя по названию, действие будет связано с пандемией коронавируса. Paramount + также анонсировал выход второго мультфильма, название которого пока не объявлено. Известно, что он выйдет в декабре. В августе создатели анимационного сериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. стоимостью 900 миллионов долларов. Соглашение стало одним из самых дорогих в истории телевидения. Оно действует до 2027 года. В течение следующих шести лет режиссеры должны будут создать шесть новых сезонов "Южного парка", а также разработать 14 дополнительных фильмов. Все проекты будут транслировать на платформе Paramount +.

https://ria.ru/20210304/simpsons-1599879233.html

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новости культуры, кино и сериалы, сша, youtube, латинская америка