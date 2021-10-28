https://ria.ru/20211028/multfilm-1756741750.html
Названа дата выхода нового "постковидного" эпизода "Южного парка"
Названа дата выхода нового "постковидного" эпизода "Южного парка" - РИА Новости, 28.10.2021
Названа дата выхода нового "постковидного" эпизода "Южного парка"
Сервис Paramount + объявил дату выхода нового эпизода "Южного парка" под названием "South Park: Post Covid" и представил на YouTube тизер. Его премьера... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:52
2021-10-28T18:52
2021-10-28T18:52
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сервис Paramount + объявил дату выхода нового эпизода "Южного парка" под названием "South Park: Post Covid" и представил на YouTube тизер. Его премьера состоится в США в День Благодарения, 25 ноября. По информации Collider, анимационный фильм также можно будет посмотреть в Скандинавских странах, Латинской Америке, Австралии и Канаде. Покажут ли эпизод в России, пока неизвестно. Подробности сюжета мультфильма не разглашают. Но судя по названию, действие будет связано с пандемией коронавируса. Paramount + также анонсировал выход второго мультфильма, название которого пока не объявлено. Известно, что он выйдет в декабре. В августе создатели анимационного сериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. стоимостью 900 миллионов долларов. Соглашение стало одним из самых дорогих в истории телевидения. Оно действует до 2027 года. В течение следующих шести лет режиссеры должны будут создать шесть новых сезонов "Южного парка", а также разработать 14 дополнительных фильмов. Все проекты будут транслировать на платформе Paramount +.
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новости культуры, кино и сериалы, сша, youtube, латинская америка
Названа дата выхода нового "постковидного" эпизода "Южного парка"
Названа дата выхода нового эпизода мультфильма "Южный парк"