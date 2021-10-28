https://ria.ru/20211028/moskva-1756724305.html

Дело о грабеже московского пенсионера переквалифицируют в попытку убийства

Дело о грабеже московского пенсионера переквалифицируют в попытку убийства - РИА Новости, 28.10.2021

Дело о грабеже московского пенсионера переквалифицируют в попытку убийства

Прокуратура передала в Следственный комитет дело об ограблении московского пенсионера для дополнительной квалификации обвинения в попытку убийства, сообщила РИА РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:35

2021-10-28T17:35

2021-10-28T17:35

москва

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

людмила нефедова

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура передала в Следственный комитет дело об ограблении московского пенсионера для дополнительной квалификации обвинения в попытку убийства, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ранее в столичном главке МВД рассказали, что в квартиру 78-летнего москвича позвонила девушка и попросила воды. Когда хозяин ушел на кухню, гостья открыла входную дверь двум мужчинам, те связали дедушку, угрожали ему ножом, потребовали отдать деньги. Злоумышленники нашли около 3,7 миллиона рублей и скрылись.Впоследствии были задержаны ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", злоумышленники под стражей, полиция ищет третьего соучастника."По требованию прокуратуры дополнительно допрошен потерпевший, который пояснил, что, покидая квартиру, соучастники включили газ на кухне, однако освободившийся от скотча потерпевший почувствовал запах и выключил газ, что спасло ему жизнь. Поскольку в действиях фигурантов уголовного дела усматриваются признаки покушения на убийство ..., по решению прокурора уголовное дело изъято из производства следователя ОВД и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган СК РФ", - сказала Нефедова.Ход дальнейшего расследования по делу и соблюдение прав потерпевшего контролируются прокуратурой.

https://ria.ru/20211027/ograblenie-1756567353.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, следственный комитет россии (ск рф), криминал, людмила нефедова