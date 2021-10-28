https://ria.ru/20211028/moskva-1756661424.html
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости, 28.10.2021
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности в связи с нерабочими и праздничными днями с 28 октября по 7 ноября включительно, сообщил... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:13
2021-10-28T13:13
2021-10-28T13:18
москва
петр бирюков
жкх
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728626069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85cdb322c735d23ad85804de9adf637d.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности в связи с нерабочими и праздничными днями с 28 октября по 7 ноября включительно, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, все они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие и праздничные дни. По его словам, в прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающими организациями не было выявлено существенного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа, в предстоящие нерабочие дни также не прогнозируется рост потребления ресурсов."Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - подчеркнул Бирюков.
https://realty.ria.ru/20211020/zhkkh-1755419480.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728626069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a41546aee701eb2e897aa74095a61719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, жкх, коронавирус в россии
13:13 28.10.2021 (обновлено: 13:18 28.10.2021)
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности
В нерабочие дни городские службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Городские службы Москвы
будут работать в режиме повышенной готовности в связи с нерабочими и праздничными днями с 28 октября по 7 ноября включительно, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, все они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие и праздничные дни. По его словам, в прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающими организациями не было выявлено существенного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа, в предстоящие нерабочие дни также не прогнозируется рост потребления ресурсов.
"Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - подчеркнул Бирюков.