https://ria.ru/20211028/moskva-1756661424.html

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости, 28.10.2021

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности в связи с нерабочими и праздничными днями с 28 октября по 7 ноября включительно, сообщил... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:13

2021-10-28T13:13

2021-10-28T13:18

москва

петр бирюков

жкх

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности в связи с нерабочими и праздничными днями с 28 октября по 7 ноября включительно, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, все они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие и праздничные дни. По его словам, в прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающими организациями не было выявлено существенного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа, в предстоящие нерабочие дни также не прогнозируется рост потребления ресурсов."Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - подчеркнул Бирюков.

https://realty.ria.ru/20211020/zhkkh-1755419480.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, жкх, коронавирус в россии