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Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи
Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи - РИА Новости, 28.10.2021
Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила с начала 2021 года примерно на четверть больше обращений о защите прав молодежи, чем за... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:05
2021-10-28T19:05
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила с начала 2021 года примерно на четверть больше обращений о защите прав молодежи, чем за весь 2020-й, сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена."Несмотря на обширные государственные меры, остается большое количество проблем в сфере защиты прав молодежи. И об этом свидетельствуют обращения ко мне как к уполномоченному по правам человека, эти обращения мы рассматриваем вместе с сотрудниками нашего рабочего аппарата", - сказала Москалькова на VI заседании Евразийского альянса омбудсменов.По данным пресс-службы, "в 2021 году в аппарат федерального омбудсмена поступило 600 обращений в защиту прав молодежи". За весь 2020 год таких обращений было 459.В большинстве случаев обращения связаны с вопросами образования, труда, здравоохранения и ЖКХ.
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общество, татьяна москалькова
19:05 28.10.2021
 
Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи

Москалькова в этом году получила больше обращений о защите прав молодежи, чем в прошлом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила с начала 2021 года примерно на четверть больше обращений о защите прав молодежи, чем за весь 2020-й, сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена.
"Несмотря на обширные государственные меры, остается большое количество проблем в сфере защиты прав молодежи. И об этом свидетельствуют обращения ко мне как к уполномоченному по правам человека, эти обращения мы рассматриваем вместе с сотрудниками нашего рабочего аппарата", - сказала Москалькова на VI заседании Евразийского альянса омбудсменов.
По данным пресс-службы, "в 2021 году в аппарат федерального омбудсмена поступило 600 обращений в защиту прав молодежи". За весь 2020 год таких обращений было 459.
В большинстве случаев обращения связаны с вопросами образования, труда, здравоохранения и ЖКХ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:23
Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве
 
ОбществоТатьяна Москалькова
 
 
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