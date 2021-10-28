https://ria.ru/20211028/molodezh-1756745535.html
Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи
Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи - РИА Новости, 28.10.2021
Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила с начала 2021 года примерно на четверть больше обращений о защите прав молодежи, чем за... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:05
2021-10-28T19:05
2021-10-28T19:05
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила с начала 2021 года примерно на четверть больше обращений о защите прав молодежи, чем за весь 2020-й, сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена."Несмотря на обширные государственные меры, остается большое количество проблем в сфере защиты прав молодежи. И об этом свидетельствуют обращения ко мне как к уполномоченному по правам человека, эти обращения мы рассматриваем вместе с сотрудниками нашего рабочего аппарата", - сказала Москалькова на VI заседании Евразийского альянса омбудсменов.По данным пресс-службы, "в 2021 году в аппарат федерального омбудсмена поступило 600 обращений в защиту прав молодежи". За весь 2020 год таких обращений было 459.В большинстве случаев обращения связаны с вопросами образования, труда, здравоохранения и ЖКХ.
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общество, татьяна москалькова
Москалькову в этом году чаще просили защитить права молодежи
Москалькова в этом году получила больше обращений о защите прав молодежи, чем в прошлом
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
получила с начала 2021 года примерно на четверть больше обращений о защите прав молодежи, чем за весь 2020-й, сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена.
"Несмотря на обширные государственные меры, остается большое количество проблем в сфере защиты прав молодежи. И об этом свидетельствуют обращения ко мне как к уполномоченному по правам человека, эти обращения мы рассматриваем вместе с сотрудниками нашего рабочего аппарата", - сказала Москалькова на VI заседании Евразийского альянса омбудсменов.
По данным пресс-службы, "в 2021 году в аппарат федерального омбудсмена поступило 600 обращений в защиту прав молодежи". За весь 2020 год таких обращений было 459.
В большинстве случаев обращения связаны с вопросами образования, труда, здравоохранения и ЖКХ.