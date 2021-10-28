https://ria.ru/20211028/moldaviya-1756761383.html

Молдавия закупит у "Нафтогаза" полтора миллиона кубометров газа

Молдавия закупит у "Нафтогаза" полтора миллиона кубометров газа - РИА Новости, 28.10.2021

Молдавия закупит у "Нафтогаза" полтора миллиона кубометров газа

Молдавия заключила соглашение о закупке топлива у украинской компании "Нафтогаз", сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:47

2021-10-28T20:47

2021-10-28T21:49

экономика

молдавия

нафтогаз украины

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Молдавия заключила соглашение о закупке топлива у украинской компании "Нафтогаз", сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве республики.Ранее страна провела три подобных тендера. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities.Такое решение принято, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в трубопроводе.Молдавия приобретала топливо у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить."Молдовагаз" сообщал, что потребление в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета на дополнительные объемы газа.

https://ria.ru/20211028/gazprom-1756734543.html

https://ria.ru/20211028/elektroenergiya-1756733123.html

молдавия

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экономика, молдавия, нафтогаз украины