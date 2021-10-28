Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/moldaviya-1756743864.html
Санду назвала Молдавию зависимой от Приднестровья
Санду назвала Молдавию зависимой от Приднестровья - РИА Новости, 28.10.2021
Санду назвала Молдавию зависимой от Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев в вопросах энергетики зависит от непризнанной приднестровской Молдавской республики, потому что основной... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:57
2021-10-28T18:57
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
майя санду
молдовагаз
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587896323_0:140:3240:1963_1920x0_80_0_0_48b7b6740dc28b6d2ac15cc848d65d57.jpg
КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев в вопросах энергетики зависит от непризнанной приднестровской Молдавской республики, потому что основной объем электроэнергии вырабатывается на левом берегу Днестра.Власти Молдавии в 2018 году задумали реализовать проект по взаимоподключению к электросетям Румынии. Проект предусматривал строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию ЛЭП между Молдавией и Румынией, общая стоимость проекта оценивалась в 270 миллионов евро."До сих пор не построена станция по взаимоподключению к электроэнергетическим сетям (Румынии - ред.), поэтому мы уже три десятилетия находимся по власти режима Тирасполя. Не было сделано ничего для обеспечения энергетической безопасности страны, не было вложено ни лея в проекты, которые позволили бы сократить потребление электроэнергии", - сказала Санду на брифинге в четверг.Около 80% электроэнергии, которая нужна Молдавии для покрытия нужд всех жителей республики, производит Молдавская (Кучурганская) ГРЭС, расположенная в Приднестровье.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211028/kishinev-1756636969.html
https://ria.ru/20211022/pomosch-1755868387.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587896323_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_bf1db9e6bcf9ecd2b960331b64b9f622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, молдовагаз, электричество
18:57 28.10.2021
 
Санду назвала Молдавию зависимой от Приднестровья

Санду: Молдавия в вопросах энергетики 30 лет зависит от Приднестровья

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев в вопросах энергетики зависит от непризнанной приднестровской Молдавской республики, потому что основной объем электроэнергии вырабатывается на левом берегу Днестра.
Власти Молдавии в 2018 году задумали реализовать проект по взаимоподключению к электросетям Румынии. Проект предусматривал строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию ЛЭП между Молдавией и Румынией, общая стоимость проекта оценивалась в 270 миллионов евро.
Вице-спикер парламента Молдавии Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 11:26
Мэр Кишинева предложил отключить отопление в правительстве и парламенте
"До сих пор не построена станция по взаимоподключению к электроэнергетическим сетям (Румынии - ред.), поэтому мы уже три десятилетия находимся по власти режима Тирасполя. Не было сделано ничего для обеспечения энергетической безопасности страны, не было вложено ни лея в проекты, которые позволили бы сократить потребление электроэнергии", - сказала Санду на брифинге в четверг.
Около 80% электроэнергии, которая нужна Молдавии для покрытия нужд всех жителей республики, производит Молдавская (Кучурганская) ГРЭС, расположенная в Приднестровье.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 19:24
Украина поставит Молдавии газ из-за энергокризиса
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуМолдовагазЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода