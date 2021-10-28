https://ria.ru/20211028/moldaviya-1756743864.html

Санду назвала Молдавию зависимой от Приднестровья

Санду назвала Молдавию зависимой от Приднестровья - РИА Новости, 28.10.2021

Санду назвала Молдавию зависимой от Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев в вопросах энергетики зависит от непризнанной приднестровской Молдавской республики, потому что основной... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:57

2021-10-28T18:57

2021-10-28T18:57

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

майя санду

молдовагаз

электричество

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев в вопросах энергетики зависит от непризнанной приднестровской Молдавской республики, потому что основной объем электроэнергии вырабатывается на левом берегу Днестра.Власти Молдавии в 2018 году задумали реализовать проект по взаимоподключению к электросетям Румынии. Проект предусматривал строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию ЛЭП между Молдавией и Румынией, общая стоимость проекта оценивалась в 270 миллионов евро."До сих пор не построена станция по взаимоподключению к электроэнергетическим сетям (Румынии - ред.), поэтому мы уже три десятилетия находимся по власти режима Тирасполя. Не было сделано ничего для обеспечения энергетической безопасности страны, не было вложено ни лея в проекты, которые позволили бы сократить потребление электроэнергии", - сказала Санду на брифинге в четверг.Около 80% электроэнергии, которая нужна Молдавии для покрытия нужд всех жителей республики, производит Молдавская (Кучурганская) ГРЭС, расположенная в Приднестровье.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211028/kishinev-1756636969.html

https://ria.ru/20211022/pomosch-1755868387.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, молдовагаз, электричество