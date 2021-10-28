https://ria.ru/20211028/moldaviya-1756670372.html

Иванов назвал газовый кризис в Молдавии примером желания жить "на халяву"

Иванов назвал газовый кризис в Молдавии примером желания жить "на халяву" - РИА Новости, 28.10.2021

Иванов назвал газовый кризис в Молдавии примером желания жить "на халяву"

Нынешний газовый кризис в Молдавии стал характерным примером того, как отдельные страны хотят жить за счет поставок энергоносителей из России "на халяву",... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:43

2021-10-28T13:43

2021-10-28T13:57

экономика

молдавия

сергей иванов (политик)

газпром

молдовагаз

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нынешний газовый кризис в Молдавии стал характерным примером того, как отдельные страны хотят жить за счет поставок энергоносителей из России "на халяву", заявил журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.По словам Иванова, сложно ответить на вопрос, приобретет ли Россия новых союзников в мире, переходя к углеродной нейтральности."Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, наоборот, появится количество новых государств, которые будут требовать с России новые уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей - водорода, например", - сказал он."Вы видите, что сейчас происходит в Молдавии? Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много", - добавил Иванов.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

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экономика, молдавия, сергей иванов (политик), газпром, молдовагаз, россия