Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/mishustin-1756631064.html
Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию
Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию - РИА Новости, 28.10.2021
Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил всех российских врачей и других работников здравоохранения за их труд по спасению жизни людей в пандемию... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:00
2021-10-28T11:00
леонид рошаль
национальная медицинская палата
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751009719_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_23fddce1c587d6f8c1c2de874c41f41d.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил всех российских врачей и других работников здравоохранения за их труд по спасению жизни людей в пандемию коронавируса, а этой связи он также отметил заслуги Национальной медицинской палаты и её руководителя Леонида Рошаля."Прежде всего – хочу поблагодарить каждого из вас, всех российских врачей и других работников здравоохранения за ваш труд. Уже более полутора лет каждый день в крайне непростых условиях вы спасаете жизни людей. Самоотверженно боретесь за их здоровье. Дарите надежду даже в самых сложных случаях. Помогаете родным и близким заболевших", - сказал Мишустин в своём видеообращении к участникам VIII Съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".Он подчеркнул, что правительство по поручению президента делает всё необходимое, чтобы в это непростое время поддержать российскую систему здравоохранения, для которой распространение пандемии стало настоящим испытанием."Хочу поблагодарить Национальную медицинскую палату и лично её руководителя Леонида Михайловича Рошаля за большой вклад в борьбу с коронавирусом. За ваш труд на благо наших граждан", - добавил Мишустин.Он отметил, что Национальная медицинская палата существует уже одиннадцать лет, и в её деятельности самое активное участие принимают специалисты из всех регионов России, что позволяет формировать взвешенную позицию по важнейшим вопросам в сфере здравоохранения: от представления интересов медицинских и фармацевтических работников до повышения их профессиональной квалификации. Также, по словам Мишустина, объединение вносит весомый вклад в борьбу с коронавирусом. В частности, при участии палаты вырабатывались подходы к формированию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению этой инфекции."Ваш Съезд – это хорошая возможность наметить планы на будущее. И конечно – дать рекомендации по дальнейшим действиям в борьбе с коронавирусом. Уже многое сделано. В короткие сроки мобилизованы все ресурсы нашей системы здравоохранения, чтобы сотни тысяч пациентов с этой опасной инфекцией могли одновременно получать медицинскую помощь и необходимое лечение. Быстро выведены на рынок эффективные вакцины и лекарственные препараты. Оперативно развернуты прививочные пункты по всей стране. Граждане из всех регионов могут пройти вакцинацию вне зависимости от места проживания", - рассказал премьер.Он отметил, что власти продолжают решать и другие задачи, которые стоят перед российской медициной: начата модернизация первичного звена здравоохранения, развивается медицинская реабилитация, большое внимание уделяется обновлению инфекционной службы, создается "санитарный щит", чтобы обезопасить Россию от возможных новых инфекций."В этой работе крайне важно участие всего медицинского сообщества. Вы лучше всех знаете, что нужно вашим пациентам. Не сомневаюсь, что в ходе Съезда будут представлены новые полезные предложения и идеи", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20211028/covindex-1756619959.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/gintsburg-1756616393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751009719_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_31e9895c9f388a5dbd8d9236194f6557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид рошаль, национальная медицинская палата, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:00 28.10.2021
 
Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию

Премьер Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил всех российских врачей и других работников здравоохранения за их труд по спасению жизни людей в пандемию коронавируса, а этой связи он также отметил заслуги Национальной медицинской палаты и её руководителя Леонида Рошаля.
"Прежде всего – хочу поблагодарить каждого из вас, всех российских врачей и других работников здравоохранения за ваш труд. Уже более полутора лет каждый день в крайне непростых условиях вы спасаете жизни людей. Самоотверженно боретесь за их здоровье. Дарите надежду даже в самых сложных случаях. Помогаете родным и близким заболевших", - сказал Мишустин в своём видеообращении к участникам VIII Съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
Он подчеркнул, что правительство по поручению президента делает всё необходимое, чтобы в это непростое время поддержать российскую систему здравоохранения, для которой распространение пандемии стало настоящим испытанием.
"Хочу поблагодарить Национальную медицинскую палату и лично её руководителя Леонида Михайловича Рошаля за большой вклад в борьбу с коронавирусом. За ваш труд на благо наших граждан", - добавил Мишустин.
Средства защиты - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 10:03Распространение коронавируса
Covindex вырос до максимума с мая 2020 года
Он отметил, что Национальная медицинская палата существует уже одиннадцать лет, и в её деятельности самое активное участие принимают специалисты из всех регионов России, что позволяет формировать взвешенную позицию по важнейшим вопросам в сфере здравоохранения: от представления интересов медицинских и фармацевтических работников до повышения их профессиональной квалификации. Также, по словам Мишустина, объединение вносит весомый вклад в борьбу с коронавирусом. В частности, при участии палаты вырабатывались подходы к формированию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению этой инфекции.
"Ваш Съезд – это хорошая возможность наметить планы на будущее. И конечно – дать рекомендации по дальнейшим действиям в борьбе с коронавирусом. Уже многое сделано. В короткие сроки мобилизованы все ресурсы нашей системы здравоохранения, чтобы сотни тысяч пациентов с этой опасной инфекцией могли одновременно получать медицинскую помощь и необходимое лечение. Быстро выведены на рынок эффективные вакцины и лекарственные препараты. Оперативно развернуты прививочные пункты по всей стране. Граждане из всех регионов могут пройти вакцинацию вне зависимости от места проживания", - рассказал премьер.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 09:26В России
Гинцбург обозначил стопроцентный способ защиты от коронавируса
Он отметил, что власти продолжают решать и другие задачи, которые стоят перед российской медициной: начата модернизация первичного звена здравоохранения, развивается медицинская реабилитация, большое внимание уделяется обновлению инфекционной службы, создается "санитарный щит", чтобы обезопасить Россию от возможных новых инфекций.
"В этой работе крайне важно участие всего медицинского сообщества. Вы лучше всех знаете, что нужно вашим пациентам. Не сомневаюсь, что в ходе Съезда будут представлены новые полезные предложения и идеи", - добавил Мишустин.
 
Леонид РошальНациональная медицинская палатаМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода