https://ria.ru/20211028/mishustin-1756631064.html

Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию

Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию - РИА Новости, 28.10.2021

Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил всех российских врачей и других работников здравоохранения за их труд по спасению жизни людей в пандемию... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:00

2021-10-28T11:00

2021-10-28T11:00

леонид рошаль

национальная медицинская палата

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил всех российских врачей и других работников здравоохранения за их труд по спасению жизни людей в пандемию коронавируса, а этой связи он также отметил заслуги Национальной медицинской палаты и её руководителя Леонида Рошаля."Прежде всего – хочу поблагодарить каждого из вас, всех российских врачей и других работников здравоохранения за ваш труд. Уже более полутора лет каждый день в крайне непростых условиях вы спасаете жизни людей. Самоотверженно боретесь за их здоровье. Дарите надежду даже в самых сложных случаях. Помогаете родным и близким заболевших", - сказал Мишустин в своём видеообращении к участникам VIII Съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".Он подчеркнул, что правительство по поручению президента делает всё необходимое, чтобы в это непростое время поддержать российскую систему здравоохранения, для которой распространение пандемии стало настоящим испытанием."Хочу поблагодарить Национальную медицинскую палату и лично её руководителя Леонида Михайловича Рошаля за большой вклад в борьбу с коронавирусом. За ваш труд на благо наших граждан", - добавил Мишустин.Он отметил, что Национальная медицинская палата существует уже одиннадцать лет, и в её деятельности самое активное участие принимают специалисты из всех регионов России, что позволяет формировать взвешенную позицию по важнейшим вопросам в сфере здравоохранения: от представления интересов медицинских и фармацевтических работников до повышения их профессиональной квалификации. Также, по словам Мишустина, объединение вносит весомый вклад в борьбу с коронавирусом. В частности, при участии палаты вырабатывались подходы к формированию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению этой инфекции."Ваш Съезд – это хорошая возможность наметить планы на будущее. И конечно – дать рекомендации по дальнейшим действиям в борьбе с коронавирусом. Уже многое сделано. В короткие сроки мобилизованы все ресурсы нашей системы здравоохранения, чтобы сотни тысяч пациентов с этой опасной инфекцией могли одновременно получать медицинскую помощь и необходимое лечение. Быстро выведены на рынок эффективные вакцины и лекарственные препараты. Оперативно развернуты прививочные пункты по всей стране. Граждане из всех регионов могут пройти вакцинацию вне зависимости от места проживания", - рассказал премьер.Он отметил, что власти продолжают решать и другие задачи, которые стоят перед российской медициной: начата модернизация первичного звена здравоохранения, развивается медицинская реабилитация, большое внимание уделяется обновлению инфекционной службы, создается "санитарный щит", чтобы обезопасить Россию от возможных новых инфекций."В этой работе крайне важно участие всего медицинского сообщества. Вы лучше всех знаете, что нужно вашим пациентам. Не сомневаюсь, что в ходе Съезда будут представлены новые полезные предложения и идеи", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20211028/covindex-1756619959.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/gintsburg-1756616393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид рошаль, национальная медицинская палата, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии