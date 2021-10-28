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Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам
Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам - РИА Новости, 28.10.2021
Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам
Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:57
2021-10-28T20:57
2021-10-28T23:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации."Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, <...> наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — говорится в документе.Подчеркивается, что решение о проведении массовых мероприятий принимают региональные власти.Постановление вступает в силу 15 ноября.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила практику применения QR-кодов после 7 ноября, в том числе на объектах, которые будут открываться после нерабочего периода.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:57 28.10.2021 (обновлено: 23:00 28.10.2021)
Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам
Роспотребнадзор разрешил проводить мероприятия при заполняемости в 70% с QR-кодами
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор
разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов
. Соответствующее постановление
главного санитарного врача России
опубликовано на портале правовой информации.
"Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, <...> наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — говорится в документе.
Подчеркивается, что решение о проведении массовых мероприятий принимают региональные власти.
Постановление вступает в силу 15 ноября.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Из-за роста заболеваемости Владимир Путин
объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре
посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила практику применения QR-кодов после 7 ноября, в том числе на объектах, которые будут открываться после нерабочего периода.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.