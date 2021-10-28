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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/meropriyatiya-1756762545.html
Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам
Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам - РИА Новости, 28.10.2021
Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам
Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:57
2021-10-28T23:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации."Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, &lt;...&gt; наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — говорится в документе.Подчеркивается, что решение о проведении массовых мероприятий принимают региональные власти.Постановление вступает в силу 15 ноября.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила практику применения QR-кодов после 7 ноября, в том числе на объектах, которые будут открываться после нерабочего периода.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:57 28.10.2021 (обновлено: 23:00 28.10.2021)
 
Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам

Роспотребнадзор разрешил проводить мероприятия при заполняемости в 70% с QR-кодами

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК "Динамо" (Москва)
Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации.
"Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, <...> наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — говорится в документе.
Человек держит смартфон с изображением QR-кода - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 20:31Распространение коронавируса
В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды
Подчеркивается, что решение о проведении массовых мероприятий принимают региональные власти.
Постановление вступает в силу 15 ноября.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.
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20 октября, 10:55Распространение коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила практику применения QR-кодов после 7 ноября, в том числе на объектах, которые будут открываться после нерабочего периода.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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