https://ria.ru/20211028/meropriyatiya-1756762545.html

Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам

Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам - РИА Новости, 28.10.2021

Роспотребнадзор увеличил число посетителей мероприятий по QR-кодам

Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:57

2021-10-28T20:57

2021-10-28T23:00

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации."Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, <...> наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — говорится в документе.Подчеркивается, что решение о проведении массовых мероприятий принимают региональные власти.Постановление вступает в силу 15 ноября.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила практику применения QR-кодов после 7 ноября, в том числе на объектах, которые будут открываться после нерабочего периода.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211028/qr-kody-1756760105.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код