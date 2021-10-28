https://ria.ru/20211028/mandariny-1756636578.html
В Турции ответили на сообщения о приостановке экспорта в Россию мандаринов
В Турции ответили на сообщения о приостановке экспорта в Россию мандаринов - РИА Новости, 28.10.2021
В Турции ответили на сообщения о приостановке экспорта в Россию мандаринов
Приостановка ввоза в Россию мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из Турции, пояснили РИА Новости в Минсельхозе... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:24
2021-10-28T11:24
2021-10-28T12:21
экономика
турция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Приостановка ввоза в Россию мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из Турции, пояснили РИА Новости в Минсельхозе республики."Наше министерство не получало официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении, однако, насколько мы понимаем, оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено — такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации", — сказал агентству представитель министерства.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 29 октября приостановит ввоз плодов от торговой марки Fikret degirmenci из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифоса.Ведомство контролирует ситуацию, решение действует до специального распоряжения.
https://ria.ru/20210924/rosselkhoznadzor-1751639990.html
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экономика, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
11:24 28.10.2021 (обновлено: 12:21 28.10.2021)
В Турции ответили на сообщения о приостановке экспорта в Россию мандаринов
Минсельхоз Турции: приостановка экспорта в Россию мандаринов касается одной компании