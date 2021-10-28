https://ria.ru/20211028/mandariny-1756609583.html

Россия приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя

Россия приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя - РИА Новости, 28.10.2021

Россия приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя

Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T07:22

2021-10-28T07:22

2021-10-28T10:30

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что речь идет о производителе "Fikret degirmenci".Согласно данным Роспотребнадзора, мандарины, в которых обнаружено превышение пестицида, завозили из Турции. Подчеркивается, что для недопущения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний с 29 октября приостанавливается ввоз турецких мандаринов на территорию России данного производителя. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20211019/mandariny-1755136298.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия