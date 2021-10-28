https://ria.ru/20211028/mandariny-1756609583.html
Россия приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя
Россия приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя - РИА Новости, 28.10.2021
Россия приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя
Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T07:22
2021-10-28T07:22
2021-10-28T10:30
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589069182_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_3466d6e5c3b105917aef25f612c95da8.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что речь идет о производителе "Fikret degirmenci".Согласно данным Роспотребнадзора, мандарины, в которых обнаружено превышение пестицида, завозили из Турции. Подчеркивается, что для недопущения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний с 29 октября приостанавливается ввоз турецких мандаринов на территорию России данного производителя. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20211019/mandariny-1755136298.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589069182_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_9959f3176d861ea24c4bd65db0c4badb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
07:22 28.10.2021 (обновлено: 10:30 28.10.2021)
Россия приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя
Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов одного турецкого производителя