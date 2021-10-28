https://ria.ru/20211028/malkova-1756741250.html

Дочь Мальковой отозвала иск к Макеевой

Дочь Мальковой отозвала иск к Макеевой - РИА Новости, 28.10.2021

Дочь Мальковой отозвала иск к Макеевой

Дочь Светланы Мальковой Анна отозвала иск к Анастасии Макеевой, сообщает StarHit. Ранее Малькова обвиняла артистку в клевете. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:54

2021-10-28T18:54

2021-10-28T18:54

шоубиз

знаменитости

анастасия макеева

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Дочь Светланы Мальковой Анна отозвала иск к Анастасии Макеевой, сообщает StarHit. Ранее Малькова обвиняла артистку в клевете.14-летняя Анна признавалась, что Макеева пыталась задобрить ее подарками и уговорить переехать в Москву. Артистка опровергла эти обвинения. Тогда Анна решила искать правды в суде, но передумала ради матери, которая устала от многочисленных скандалов.Ранее Малькова говорила, что ее "нервы истощены". После того, как экс-супруг Роман бросил ее с четырьмя детьми ради Макеевой, она вынуждена судиться за алименты и постоянно сталкиваться с хейтом от поклонников артистки.

https://ria.ru/20210825/malkova-1747191550.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия макеева