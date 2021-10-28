https://ria.ru/20211028/magaziny-1756760314.html

Московские магазины с алкоголем работают в обычном режиме

Московские магазины с алкоголем работают в обычном режиме - РИА Новости, 28.10.2021

Московские магазины с алкоголем работают в обычном режиме

Магазины с алкогольной продукцией в начале нерабочих дней в Москве работают в обычном режиме и при этом пользуются большой популярностью: посетители охотно идут РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:34

2021-10-28T20:34

2021-10-28T20:37

распространение коронавируса

общество

москва

владимир путин

красное & белое

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Магазины с алкогольной продукцией в начале нерабочих дней в Москве работают в обычном режиме и при этом пользуются большой популярностью: посетители охотно идут запасаться алкоголем, убедились корреспонденты РИА Новости, посетившие несколько магазинов в разных районах Москвы.Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.Согласно указу мэра Москвы, в течение нерабочих дней приостанавливается доступ посетителей в розничные магазины, кроме продающих продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости, если доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.Представители сетей "Красное & Белое", "ВинЛаб" и "Ароматный мир", которые специализируются на продаже алкогольной продукции, сообщили РИА Новости, что их магазины будут работать в Москве во время объявленных с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней.Действительно, торговые точки всех трех сетей, которые посетили корреспонденты агентства, работают как обычно. Не все их посетители носят маски, но сотрудники вежливо просят их надевать. В магазинах "Красное & Белое" наблюдается очень большой ажиотаж: в них одновременно присутствует около 10-15 посетителей, в очереди на кассу стоят четыре-пять человек."Народу очень много", - отметил сотрудник одного из магазинов: чувствуется, что он несколько запыхался за работой. Кассир в другом магазине, отвечая на вопрос, увеличилось ли число посетителей в четверг, усмехнулся, сказал "Тьфу-тьфу-тьфу, да" и постучал по деревянному столу.Сотрудник другого магазина на аналогичный вопрос ответил: "А вы посмотрите сами". За корреспондентом РИА Новости в очереди стояло уже три человека, хотя минуту назад не было никого.В магазинах "Ароматный мир", "ВинЛаб" и "Бристоль" атмосфера спокойнее, однако, по ощущениям, людей все же больше, чем в обычный вечер четверга. В целом, покупатели выбирают обычные напитки: мужчины - пиво и крепкий алкоголь (водку и виски), женщины - вино. Однако покупают больше, чем обычно: не одну-две бутылки крепкого алкоголя, а три-четыре.Сотрудники всех сетевых магазинов сообщили, что торговые точки не закрываются: кроме алкоголя, они также продают продукты.Впрочем, и более специализированные магазины работают в обычном режиме. Винный бутик на тихой улочке открыт, посетителей нет, а кассир-сомелье расслабленно курит с продавщицей соседнего магазина. Винный магазин у более оживленной улицы также работает, в нем несколько посетителей, сотрудники также заверили, что для них ничего не изменилось.

https://ria.ru/20211028/covid-19-1756711852.html

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756509291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, красное & белое, коронавирус в россии